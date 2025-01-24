https://ria.ru/20250124/gazmanov-1995288641.html

Газманов призвал включать патриотические песни в школьную программу

Газманов призвал включать патриотические песни в школьную программу - РИА Новости, 24.01.2025

Газманов призвал включать патриотические песни в школьную программу

Народный артист России, композитор и певец Олег Газманов в беседе с РИА Новости заявил, что патриотические песни необходимо включать в школьную программу: без... РИА Новости, 24.01.2025

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Народный артист России, композитор и певец Олег Газманов в беседе с РИА Новости заявил, что патриотические песни необходимо включать в школьную программу: без воспитания в таком духе страна не выживет. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что школьники 1-8 классов с 1 сентября могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество Газманова и заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman). "Сейчас такое время, что без воспитания в патриотическом духе мы просто не выживем. Я считаю, что в школах можно и нужно петь такие песни", - сказал собеседник агентства. По словам Газманова, современные реалии диктуют новые идеи, в том числе, в патриотическом воспитании детей. "Государство активно включилось в этот процесс. Есть надежда на положительные результаты", - добавил он. Газманов является худруком конкурса патриотической песни "Родники". Также успешно существует проект "Родники.Дети". "В рамках проекта "Родники.Дети" собрано несколько тысяч песен от авторов со всей страны, которые сами пишут и поют. Можно ознакомиться со списком лучших и выбрать для уроков музыки в школах достойные", - подчеркнул артист. Конкурс патриотической песни "Родники" создан в ноябре 2022 года при поддержке Российского фонда культурных инициатив. Проект предполагает поиск и развитие талантливых российских музыкантов, певцов, композиторов и поэтов.

https://ria.ru/20240319/prigozhin-1934243520.html

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россия, олег газманов, общество, социальный навигатор, сн_образование