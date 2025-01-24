https://ria.ru/20250124/evropa-1995333833.html

"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы

"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы - РИА Новости, 24.01.2025

"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы

Европейский Союз недооценил, насколько сильно Россия своими энергоресурсами повлияла на развитие Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:47:00+03:00

2025-01-24T14:47:00+03:00

2025-01-24T14:47:00+03:00

россия

европа

чей боуз

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европейский Союз недооценил, насколько сильно Россия своими энергоресурсами повлияла на развитие Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Европейский союз сильно недооценил свою зависимость от российских энергоносителей, именно эта энергия способствовала промышленному росту и стабильности Европы. Самоуничтожение в промышленных масштабах — это приоритет фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — прим. ред.) и ее приятелей. И вы за все это заплатите", — написал он.Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США, но заявила, что союзу все равно необходимо полностью отказаться от российских энергоресурсов. Выступая перед депутатами Европарламента, глава ЕК также пообещала в феврале представить энергетический план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу заявил, что Евросоюз должен отстаивать интересы своих стран-членов из центральной Европы перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии, а не наоборот. В своем выступлении венгерский премьер уточнил, что санкции против России будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти из России по своей территории. По его словам, Будапешт уже лишился более 18 миллиардов евро из-за санкций, поэтому сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего их продления.В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.

https://ria.ru/20250122/energiya-1994946070.html

https://ria.ru/20250124/orban-1995289260.html

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