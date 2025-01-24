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"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы - РИА Новости, 24.01.2025
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14:47 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/evropa-1995333833.html
"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы
"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы - РИА Новости, 24.01.2025
"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы
Европейский Союз недооценил, насколько сильно Россия своими энергоресурсами повлияла на развитие Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:47:00+03:00
2025-01-24T14:47:00+03:00
россия
европа
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урсула фон дер ляйен
украина
виктор орбан
европарламент
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европейский Союз недооценил, насколько сильно Россия своими энергоресурсами повлияла на развитие Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Европейский союз сильно недооценил свою зависимость от российских энергоносителей, именно эта энергия способствовала промышленному росту и стабильности Европы. Самоуничтожение в промышленных масштабах — это приоритет фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — прим. ред.) и ее приятелей. И вы за все это заплатите", — написал он.Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США, но заявила, что союзу все равно необходимо полностью отказаться от российских энергоресурсов. Выступая перед депутатами Европарламента, глава ЕК также пообещала в феврале представить энергетический план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу заявил, что Евросоюз должен отстаивать интересы своих стран-членов из центральной Европы перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии, а не наоборот. В своем выступлении венгерский премьер уточнил, что санкции против России будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти из России по своей территории. По его словам, Будапешт уже лишился более 18 миллиардов евро из-за санкций, поэтому сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего их продления.В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
https://ria.ru/20250122/energiya-1994946070.html
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россия, европа, чей боуз, урсула фон дер ляйен, украина, виктор орбан, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, турецкий поток, в мире
Россия, Европа, Чей Боуз, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Виктор Орбан, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия, Турецкий поток, В мире
"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы

Журналист Боуз: ЕС сильно недооценил свою зависимость от энергоресурсов России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европейский Союз недооценил, насколько сильно Россия своими энергоресурсами повлияла на развитие Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
"Европейский союз сильно недооценил свою зависимость от российских энергоносителей, именно эта энергия способствовала промышленному росту и стабильности Европы. Самоуничтожение в промышленных масштабах — это приоритет фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — прим. ред.) и ее приятелей. И вы за все это заплатите", — написал он.
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. 22 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов
22 января, 11:59
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США, но заявила, что союзу все равно необходимо полностью отказаться от российских энергоресурсов. Выступая перед депутатами Европарламента, глава ЕК также пообещала в феврале представить энергетический план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу заявил, что Евросоюз должен отстаивать интересы своих стран-членов из центральной Европы перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии, а не наоборот. В своем выступлении венгерский премьер уточнил, что санкции против России будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти из России по своей территории. По его словам, Будапешт уже лишился более 18 миллиардов евро из-за санкций, поэтому сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего их продления.
В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Орбан призвал ЕС отстаивать интересы своих стран перед Украиной
12:07
 
РоссияЕвропаЧей БоузУрсула фон дер ЛяйенУкраинаВиктор ОрбанЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссияТурецкий потокВ мире
 
 
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