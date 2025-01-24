https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995339596.html

В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения о минировании

В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения о минировании - РИА Новости, 24.01.2025

В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения о минировании

Посетителей и персонал Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе "минирования", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:02:00+03:00

2025-01-24T15:02:00+03:00

2025-01-24T15:09:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

государственный эрмитаж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914671452_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_e0979d9518bbb37f993f36d2526f83f9.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посетителей и персонал Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Проведена эвакуация посетителей и персонала Эрмитажа после анонимной угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, силовики приступили к проверке всех помещений Эрмитажа. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20241218/istoricheskiy-1989862265.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, государственный эрмитаж