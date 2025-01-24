https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995339596.html
В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения о минировании
В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения о минировании - РИА Новости, 24.01.2025
В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения о минировании
Посетителей и персонал Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе "минирования", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:02:00+03:00
2025-01-24T15:02:00+03:00
2025-01-24T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посетителей и персонал Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Проведена эвакуация посетителей и персонала Эрмитажа после анонимной угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, силовики приступили к проверке всех помещений Эрмитажа. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20241218/istoricheskiy-1989862265.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, государственный эрмитаж
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Государственный Эрмитаж
В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения о минировании
В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения об угрозе минирования