Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте
Эрдоган: все виновные в пожаре на горнолыжном курорте в Турции будут наказаны
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan KocЗдание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan Koc
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
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АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "не играть в политику" в связи с трагедией на горнолыжном курорте, он пообещал, что все виновные в инциденте будут наказаны.
Огонь охватил здание отеля на горнолыжном курорте Карталкая в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам. Отель Grand Kartal в Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим.
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"Начаты необходимые расследования, чтобы изучить катастрофу во всех аспектах. Наши прокуроры и главные инспекторы ведут многоплановое расследование. Те, кто причинил эту боль нашему народу из-за халатного отношения к своим обязанностям, обязательно ответят перед судом. Четырнадцать человек были задержаны", - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу в Малатье.
По его словам, "ссоры" на этом фоне стали бы неуважением к скорбящим.
"Мы не считаем правильным играть в политику перед лицом такого печального события. Вступать с кем-то в ссору было бы неуважением к скорбящим семьям", - отметил Эрдоган, обращаясь к оппозиции.
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