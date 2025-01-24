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Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте - РИА Новости, 24.01.2025
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15:39 24.01.2025 (обновлено: 15:48 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/erdogan-1995346625.html
Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте
Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте - РИА Новости, 24.01.2025
Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "не играть в политику" в связи с трагедией на горнолыжном курорте, он пообещал, что все виновные в инциденте будут РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:39:00+03:00
2025-01-24T15:48:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "не играть в политику" в связи с трагедией на горнолыжном курорте, он пообещал, что все виновные в инциденте будут наказаны.Огонь охватил здание отеля на горнолыжном курорте Карталкая в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам. Отель Grand Kartal в Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим."Начаты необходимые расследования, чтобы изучить катастрофу во всех аспектах. Наши прокуроры и главные инспекторы ведут многоплановое расследование. Те, кто причинил эту боль нашему народу из-за халатного отношения к своим обязанностям, обязательно ответят перед судом. Четырнадцать человек были задержаны", - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу в Малатье.По его словам, "ссоры" на этом фоне стали бы неуважением к скорбящим."Мы не считаем правильным играть в политику перед лицом такого печального события. Вступать с кем-то в ссору было бы неуважением к скорбящим семьям", - отметил Эрдоган, обращаясь к оппозиции.
https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте

Эрдоган: все виновные в пожаре на горнолыжном курорте в Турции будут наказаны

© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan KocЗдание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan Koc
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
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АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "не играть в политику" в связи с трагедией на горнолыжном курорте, он пообещал, что все виновные в инциденте будут наказаны.
Огонь охватил здание отеля на горнолыжном курорте Карталкая в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам. Отель Grand Kartal в Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии прощания с жертвами пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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"Начаты необходимые расследования, чтобы изучить катастрофу во всех аспектах. Наши прокуроры и главные инспекторы ведут многоплановое расследование. Те, кто причинил эту боль нашему народу из-за халатного отношения к своим обязанностям, обязательно ответят перед судом. Четырнадцать человек были задержаны", - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу в Малатье.
По его словам, "ссоры" на этом фоне стали бы неуважением к скорбящим.
"Мы не считаем правильным играть в политику перед лицом такого печального события. Вступать с кем-то в ссору было бы неуважением к скорбящим семьям", - отметил Эрдоган, обращаясь к оппозиции.
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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