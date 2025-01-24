https://ria.ru/20250124/erdogan-1995346625.html

Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте

Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте - РИА Новости, 24.01.2025

Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "не играть в политику" в связи с трагедией на горнолыжном курорте, он пообещал, что все виновные в инциденте будут РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:39:00+03:00

2025-01-24T15:39:00+03:00

2025-01-24T15:48:00+03:00

в мире

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "не играть в политику" в связи с трагедией на горнолыжном курорте, он пообещал, что все виновные в инциденте будут наказаны.Огонь охватил здание отеля на горнолыжном курорте Карталкая в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам. Отель Grand Kartal в Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим."Начаты необходимые расследования, чтобы изучить катастрофу во всех аспектах. Наши прокуроры и главные инспекторы ведут многоплановое расследование. Те, кто причинил эту боль нашему народу из-за халатного отношения к своим обязанностям, обязательно ответят перед судом. Четырнадцать человек были задержаны", - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу в Малатье.По его словам, "ссоры" на этом фоне стали бы неуважением к скорбящим."Мы не считаем правильным играть в политику перед лицом такого печального события. Вступать с кем-то в ссору было бы неуважением к скорбящим семьям", - отметил Эрдоган, обращаясь к оппозиции.

https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган