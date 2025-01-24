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В США призвали Трампа рассекретить материалы дела Эпштейна

В США призвали Трампа рассекретить материалы дела Эпштейна - РИА Новости, 24.01.2025

В США призвали Трампа рассекретить материалы дела Эпштейна

Сенатор США Марша Блэкберн и член палаты представителей Тим Бэрчетт от Республиканской партии призывают президента страны Дональда Трампа рассекретить материалы РИА Новости, 24.01.2025

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2025-01-24T22:12:00+03:00

2025-01-24T22:12:00+03:00

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мартин лютер кинг

джеффри эпштейн

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сенатор США Марша Блэкберн и член палаты представителей Тим Бэрчетт от Республиканской партии призывают президента страны Дональда Трампа рассекретить материалы дела покойного американского финансиста и ключевого фигуранта уголовного скандала о торговле несовершеннолетними Джеффри Эпстина. Накануне Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди в 1963 году и убийства активиста за права темнокожих в США Мартин Лютера Кинга в 1968 году. "Джеффри Эпстин создал омерзительную глобальную сеть секс-торговли, которая нанесла непоправимый ущерб бесчисленному количеству женщин", - заявила Блэкберн в комментарии газете Daily Mail. По ее словам, американцы заслуживают знать, кто был связан с этой "сетью". "Речь идет не о знаменитостях, а о том, что случилось с жертвами и пострадавшими", - добавила сенатор. Как пишет издание, она выступает в том числе за то, чтобы минюст обнародовал дополнительные доказательства по делу - сообщения и видеозаписи из тюрьмы. Член палаты представителей США Бэрчетт, в свою очередь, также заявил в комментарии газете, что на фоне прихода к власти Трампа возобновляет борьбу за обнародование документов по этому делу. Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Ранее Трамп в интервью Лексу Фридману допустил, что может обнародовать список влиятельных персон, посещавших остров Эпстина.

https://ria.ru/20240108/prints_endryu-1920101426.html

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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, мартин лютер кинг, джеффри эпштейн