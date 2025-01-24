https://ria.ru/20250124/dtp-1995259605.html

После ДТП под Волгоградом 11 человек остаются в больнице

После ДТП под Волгоградом 11 человек остаются в больнице - РИА Новости, 24.01.2025

После ДТП под Волгоградом 11 человек остаются в больнице

Одиннадцать человек, в том числе 10 детей, остаются в больницах после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, один пациент - в тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:32:00+03:00

2025-01-24T09:32:00+03:00

2025-01-24T09:37:00+03:00

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 24 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе 10 детей, остаются в больницах после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, один пациент - в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус с детьми. По данным полиции, один ребенок погиб. По информации комитета здравоохранения региона, еще десять детей и один взрослый госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей. Возбуждено уголовное дело."На текущий момент на лечении находятся 11 пострадавших в ДТП в Октябрьском районе. В волгоградской больнице №7 медицинскую помощь получают 10 детей, один взрослый продолжает лечение в больнице №15", - сообщает администрация области.По информации властей, один пациент находится в тяжелом состоянии, восемь - в средней степени тяжести, двое - лёгкой степени тяжести.

https://ria.ru/20250123/dtp-1995230593.html

волгоград

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, происшествия