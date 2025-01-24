После ДТП под Волгоградом 11 человек остаются в больнице
После ДТП со школьным автобусом под Волгоградом 11 человек остаются в больнице
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 24 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе 10 детей, остаются в больницах после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, один пациент - в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале.
В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус с детьми. По данным полиции, один ребенок погиб. По информации комитета здравоохранения региона, еще десять детей и один взрослый госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей. Возбуждено уголовное дело.
«
"На текущий момент на лечении находятся 11 пострадавших в ДТП в Октябрьском районе. В волгоградской больнице №7 медицинскую помощь получают 10 детей, один взрослый продолжает лечение в больнице №15", - сообщает администрация области.
По информации властей, один пациент находится в тяжелом состоянии, восемь - в средней степени тяжести, двое - лёгкой степени тяжести.