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Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника
Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:55:00+03:00
2025-01-24T08:55:00+03:00
2025-01-24T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ленинградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
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россия, ленинградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ленинградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника
МО РФ: средства ПВО сбили три БПЛА ВСУ над Ленинградской областью