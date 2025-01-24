https://ria.ru/20250124/bpla-1995256321.html

Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025

Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:55:00+03:00

2025-01-24T08:55:00+03:00

2025-01-24T08:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ленинградская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250124/minoborony-1995249981.html

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россия, ленинградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)