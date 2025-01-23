https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995054893.html

"ЕС примет": в Киеве раскрыли последнюю стратегию Зеленского

"ЕС примет": в Киеве раскрыли последнюю стратегию Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025

"ЕС примет": в Киеве раскрыли последнюю стратегию Зеленского

Владимир Зеленский хочет добиться предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение американской помощи. Такое мнение в своем Telegram-канале РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T00:38:00+03:00

2025-01-23T00:38:00+03:00

2025-01-23T00:38:00+03:00

в мире

украина

европа

владимир зеленский

александр дубинский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994924615_521:0:2550:1142_1920x0_80_0_0_4c2c6d3dfcd927d510c194de3123e700.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет добиться предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение американской помощи. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."В принципе, стратегия выживания Зеленского ясна: цепляется за Европу, в надежде, что финансовая помощь оттуда заменит американскую", — написал он.По словам политика, несмотря на это, Евросоюз не сможет в одиночку "тянуть эту войну" — ни экономически, ни политически, но страны ЕС могут предоставить ему иммунитет в обмен на инвестиции за счет украденных Зеленским средств."Эта игра в пламенного борца нужна только для того, чтобы выторговать себе иммунитет от преследования за счет имиджа “бескомпромиссности”. Благо, украдено так много, что любая экономика ЕС примет Зе с его миллиардами с распростертыми объятиями. Надо только правильно пропиарить отход. Как всегда, за счет тысяч смертей", — резюмировал депутат.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.Кроме того, политик во время общения с журналистами на мероприятии обвинил западные страны во вранье о скором приглашении Украины в Североатлантический альянс.

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html

https://ria.ru/20250122/britanija-1994997718.html

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994925117.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, владимир зеленский, александр дубинский, евросоюз