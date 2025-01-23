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"ЕС примет": в Киеве раскрыли последнюю стратегию Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025
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00:38 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995054893.html
"ЕС примет": в Киеве раскрыли последнюю стратегию Зеленского
"ЕС примет": в Киеве раскрыли последнюю стратегию Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025
"ЕС примет": в Киеве раскрыли последнюю стратегию Зеленского
Владимир Зеленский хочет добиться предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение американской помощи. Такое мнение в своем Telegram-канале РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:38:00+03:00
2025-01-23T00:38:00+03:00
в мире
украина
европа
владимир зеленский
александр дубинский
евросоюз
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет добиться предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение американской помощи. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."В принципе, стратегия выживания Зеленского ясна: цепляется за Европу, в надежде, что финансовая помощь оттуда заменит американскую", — написал он.По словам политика, несмотря на это, Евросоюз не сможет в одиночку "тянуть эту войну" — ни экономически, ни политически, но страны ЕС могут предоставить ему иммунитет в обмен на инвестиции за счет украденных Зеленским средств."Эта игра в пламенного борца нужна только для того, чтобы выторговать себе иммунитет от преследования за счет имиджа “бескомпромиссности”. Благо, украдено так много, что любая экономика ЕС примет Зе с его миллиардами с распростертыми объятиями. Надо только правильно пропиарить отход. Как всегда, за счет тысяч смертей", — резюмировал депутат.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.Кроме того, политик во время общения с журналистами на мероприятии обвинил западные страны во вранье о скором приглашении Украины в Североатлантический альянс.
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, александр дубинский, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Евросоюз
"ЕС примет": в Киеве раскрыли последнюю стратегию Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский хочет добиться предоставления иммунитета от Европы

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет добиться предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение американской помощи. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"В принципе, стратегия выживания Зеленского ясна: цепляется за Европу, в надежде, что финансовая помощь оттуда заменит американскую", — написал он.
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По словам политика, несмотря на это, Евросоюз не сможет в одиночку "тянуть эту войну" — ни экономически, ни политически, но страны ЕС могут предоставить ему иммунитет в обмен на инвестиции за счет украденных Зеленским средств.
"Эта игра в пламенного борца нужна только для того, чтобы выторговать себе иммунитет от преследования за счет имиджа “бескомпромиссности”. Благо, украдено так много, что любая экономика ЕС примет Зе с его миллиардами с распростертыми объятиями. Надо только правильно пропиарить отход. Как всегда, за счет тысяч смертей", — резюмировал депутат.
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В Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине
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Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
Кроме того, политик во время общения с журналистами на мероприятии обвинил западные страны во вранье о скором приглашении Украины в Североатлантический альянс.
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