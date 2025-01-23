https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html

ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко

ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко - РИА Новости, 23.01.2025

ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко

Российские силы предотвратили попытки ВСУ прорваться через российские рубежи под Волчанском в Харьковской области, развивают успех на сватовско-кременском... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:09:00+03:00

2025-01-23T08:09:00+03:00

2025-01-23T08:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

украина

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Российские силы предотвратили попытки ВСУ прорваться через российские рубежи под Волчанском в Харьковской области, развивают успех на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В среду, 22 января, в Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. "На харьковском направлении пресечена попытка прорвать наши рубежи. Вооруженные формирования Украины малыми группами сразу на трех участках попытались обойти наши наблюдательные посты в районе населенного пункта Волчанск", - рассказал Марочко. По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы были хорошо экипированы, действовали скрытно, перемещались по три-пять человек. "Для отвлечения внимания боевики мотопехотной бригады с передовых позиций вели огонь по нашим укрепрайонам, а также активно работали ударными БПЛА", - пояснил Марочко. По его мнению, ВСУ попытались зайти в тыл российских передовых подразделений с последующим штурмом и прорывом линии фронта. Он уточнил, что реализовать задуманное ВСУ не удалось, поскольку одна из диверсионных групп себя выявила. "В результате боестолкновения диверсанты и штурмовые подразделения вооруженных формирований Украины, понеся потери, вернулись на ранее занимаемые позиции", - сказал собеседник агентства. По его данным, среди ликвидированных военнослужащих ВСУ есть офицеры.

https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908745.html

https://ria.ru/20250122/vsu-1994972694.html

волчанск

украина

харьковская область

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волчанск, украина, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)