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ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко - РИА Новости, 23.01.2025
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко
Российские силы предотвратили попытки ВСУ прорваться через российские рубежи под Волчанском в Харьковской области, развивают успех на сватовско-кременском... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:09:00+03:00
2025-01-23T08:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
украина
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Российские силы предотвратили попытки ВСУ прорваться через российские рубежи под Волчанском в Харьковской области, развивают успех на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В среду, 22 января, в Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. "На харьковском направлении пресечена попытка прорвать наши рубежи. Вооруженные формирования Украины малыми группами сразу на трех участках попытались обойти наши наблюдательные посты в районе населенного пункта Волчанск", - рассказал Марочко. По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы были хорошо экипированы, действовали скрытно, перемещались по три-пять человек. "Для отвлечения внимания боевики мотопехотной бригады с передовых позиций вели огонь по нашим укрепрайонам, а также активно работали ударными БПЛА", - пояснил Марочко. По его мнению, ВСУ попытались зайти в тыл российских передовых подразделений с последующим штурмом и прорывом линии фронта. Он уточнил, что реализовать задуманное ВСУ не удалось, поскольку одна из диверсионных групп себя выявила. "В результате боестолкновения диверсанты и штурмовые подразделения вооруженных формирований Украины, понеся потери, вернулись на ранее занимаемые позиции", - сказал собеседник агентства. По его данным, среди ликвидированных военнослужащих ВСУ есть офицеры.
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908745.html
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волчанск
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волчанск, украина, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Украина, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко

Марочко: ВС России пресекли попытку ВСУ прорвать линию фронта под Волчанском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Российские силы предотвратили попытки ВСУ прорваться через российские рубежи под Волчанском в Харьковской области, развивают успех на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
В среду, 22 января, в Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
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"На харьковском направлении пресечена попытка прорвать наши рубежи. Вооруженные формирования Украины малыми группами сразу на трех участках попытались обойти наши наблюдательные посты в районе населенного пункта Волчанск", - рассказал Марочко.
По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы были хорошо экипированы, действовали скрытно, перемещались по три-пять человек.
"Для отвлечения внимания боевики мотопехотной бригады с передовых позиций вели огонь по нашим укрепрайонам, а также активно работали ударными БПЛА", - пояснил Марочко.
По его мнению, ВСУ попытались зайти в тыл российских передовых подразделений с последующим штурмом и прорывом линии фронта. Он уточнил, что реализовать задуманное ВСУ не удалось, поскольку одна из диверсионных групп себя выявила.
"В результате боестолкновения диверсанты и штурмовые подразделения вооруженных формирований Украины, понеся потери, вернулись на ранее занимаемые позиции", - сказал собеседник агентства.
По его данным, среди ликвидированных военнослужащих ВСУ есть офицеры.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскУкраинаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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