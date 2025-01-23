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Рогов сообщил о приближении российских войск к окраинам села Срибное
Рогов сообщил о приближении российских войск к окраинам села Срибное - РИА Новости, 23.01.2025
Рогов сообщил о приближении российских войск к окраинам села Срибное
Российские войска подошли к окраинам села Срибное в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:30:00+03:00
2025-01-23T08:30:00+03:00
2025-01-23T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Российские войска подошли к окраинам села Срибное в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши бойцы продвинулись западнее сел Ясеновое и Новоандреевка, выйдя на окраины села Срибное, за ним в паре километров находится село Запорожье", - сказал Рогов. По его словам, российские войска выбивают противника из западных окраин ДНР и планомерно приближаются к границе с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20250122/svo-1994947662.html
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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Днепропетровская область, Владимир Рогов
Рогов сообщил о приближении российских войск к окраинам села Срибное
Рогов: ВС России вышли к окраинам села Срибное в западной части ДНР