https://ria.ru/20250123/vojska-1995072659.html

Рогов сообщил о приближении российских войск к окраинам села Срибное

Рогов сообщил о приближении российских войск к окраинам села Срибное - РИА Новости, 23.01.2025

Рогов сообщил о приближении российских войск к окраинам села Срибное

Российские войска подошли к окраинам села Срибное в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:30:00+03:00

2025-01-23T08:30:00+03:00

2025-01-23T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Российские войска подошли к окраинам села Срибное в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши бойцы продвинулись западнее сел Ясеновое и Новоандреевка, выйдя на окраины села Срибное, за ним в паре километров находится село Запорожье", - сказал Рогов. По его словам, российские войска выбивают противника из западных окраин ДНР и планомерно приближаются к границе с Днепропетровской областью.

https://ria.ru/20250122/svo-1994947662.html

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, владимир рогов