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Во Владимире опровергли сообщения о "пробках из покойников" на кладбище - РИА Новости, 23.01.2025
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16:20 23.01.2025 (обновлено: 16:44 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/vladimir-1995168705.html
Во Владимире опровергли сообщения о "пробках из покойников" на кладбище
Во Владимире опровергли сообщения о "пробках из покойников" на кладбище - РИА Новости, 23.01.2025
Во Владимире опровергли сообщения о "пробках из покойников" на кладбище
Администрация города Владимира опровергла РИА Новости опубликованную в СМИ информацию, что из-за новых правил на кладбище стали выстраиваться "пробки из... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:20:00+03:00
2025-01-23T16:44:00+03:00
владимир
общество
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РЯЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости. Администрация города Владимира опровергла РИА Новости опубликованную в СМИ информацию, что из-за новых правил на кладбище стали выстраиваться "пробки из покойников".Об этом ранее сообщило сетевое издание "Чеснок". По данным СМИ, на кладбище во владимирском Улыбышево из-за ограничения въезда и времени захоронений ритуальные службы не успевают подготовить могилы. На опубликованном видео при этом запечатлены несколько стоящих машин, ожидающие граждане, а также копающие могилы люди. Мужчина за кадром сообщает, что люди стоят по два часа. По данным на сайте администрации Владимира, городские места захоронений с марта прошлого года обслуживает муниципальный Центр управления городскими дорогами (ЦУГД). В середине декабря утвердили положение о погребении и похоронном деле на территории муниципального образования город Владимир. В пресс-службе мэрии РИА Новости сообщили, что, по информации ЦУГД, на видео запечатлен процесс погребения, когда производится несколько захоронений в одно время. "Так происходило и до введения новых правил по организации захоронений на территории города", — уточнили в мэрии. Отмечается, что доступ на кладбище как для похоронных процессий, так и для посещения могил родственников открыт. "Регламентированы временные рамки посещения. Новый документ устанавливает следующие часы работы некрополей: с мая по сентябрь — с 8:00 до 19:00, с октября по апрель — с 9:00 до 17:00. А с целью организации порядка, недопущения стихийных свалок, актов вандализма установлены ворота — шлагбаумы и камеры видеонаблюдения", — отмечается в сообщении.Как указано на сайте администрации, в прошлом году на территории кладбища неоднократно фиксировали несанкционированный сброс бытового мусора, в том числе холодильников, стиральных машин, отработанных автомобильных шин. Также случались и акты вандализма на захоронениях.
https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html
https://ria.ru/20241106/mogily-1982295955.html
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владимир, общество
Владимир, Общество
Во Владимире опровергли сообщения о "пробках из покойников" на кладбище

Мэрия Владимира опровергла сообщения о "пробках из покойников" на кладбище

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВладимир
Владимир - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Владимир. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости. Администрация города Владимира опровергла РИА Новости опубликованную в СМИ информацию, что из-за новых правил на кладбище стали выстраиваться "пробки из покойников".
Об этом ранее сообщило сетевое издание "Чеснок". По данным СМИ, на кладбище во владимирском Улыбышево из-за ограничения въезда и времени захоронений ритуальные службы не успевают подготовить могилы. На опубликованном видео при этом запечатлены несколько стоящих машин, ожидающие граждане, а также копающие могилы люди. Мужчина за кадром сообщает, что люди стоят по два часа.
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По данным на сайте администрации Владимира, городские места захоронений с марта прошлого года обслуживает муниципальный Центр управления городскими дорогами (ЦУГД). В середине декабря утвердили положение о погребении и похоронном деле на территории муниципального образования город Владимир.
В пресс-службе мэрии РИА Новости сообщили, что, по информации ЦУГД, на видео запечатлен процесс погребения, когда производится несколько захоронений в одно время.
"Так происходило и до введения новых правил по организации захоронений на территории города", — уточнили в мэрии.
Отмечается, что доступ на кладбище как для похоронных процессий, так и для посещения могил родственников открыт.
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"Регламентированы временные рамки посещения. Новый документ устанавливает следующие часы работы некрополей: с мая по сентябрь — с 8:00 до 19:00, с октября по апрель — с 9:00 до 17:00. А с целью организации порядка, недопущения стихийных свалок, актов вандализма установлены ворота — шлагбаумы и камеры видеонаблюдения", — отмечается в сообщении.
Как указано на сайте администрации, в прошлом году на территории кладбища неоднократно фиксировали несанкционированный сброс бытового мусора, в том числе холодильников, стиральных машин, отработанных автомобильных шин. Также случались и акты вандализма на захоронениях.
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