https://ria.ru/20250123/ulyanovsk-1995221786.html

На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 23.01.2025

На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

Административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (статья 6.21 КоАП РФ) составлено в отношении владельца бара в Ульяновске после... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:54:00+03:00

2025-01-23T20:54:00+03:00

2025-01-23T20:54:00+03:00

россия

ульяновская область

ульяновск

происшествия

сергей морозов (политик)

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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (статья 6.21 КоАП РФ) составлено в отношении владельца бара в Ульяновске после обращения экс-губернатора Ульяновской области, депутата Госдумы Сергея Морозова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В декабре 2024 года Морозов сообщил, что обратился в правоохранительные органы и региональные власти с просьбой проверить бар в Ульяновске на наличие нарушений общественного порядка и законодательства РФ. По его данным, в баре на стенах размещена нецензурная брань, еда подается в пластиковых унитазах, а также практикуется оскорбление посетителей. На сайте бара указано, что его концепция возникла из-за желания "отойти от обычного ресторанного формата, где часто царит неискренность". "В отношении владельца бара составлен административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, он направлен в Ленинский мировой суд Ульяновска", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. Правонарушение по указанной статье предусматривают административный штраф для юрлиц до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250109/propaganda-1992926386.html

https://ria.ru/20250111/shtraf-1993220411.html

россия

ульяновская область

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россия, ульяновская область, ульяновск, происшествия, сергей морозов (политик)