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На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 23.01.2025
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20:54 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/ulyanovsk-1995221786.html
На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 23.01.2025
На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
Административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (статья 6.21 КоАП РФ) составлено в отношении владельца бара в Ульяновске после... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:54:00+03:00
2025-01-23T20:54:00+03:00
россия
ульяновская область
ульяновск
происшествия
сергей морозов (политик)
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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (статья 6.21 КоАП РФ) составлено в отношении владельца бара в Ульяновске после обращения экс-губернатора Ульяновской области, депутата Госдумы Сергея Морозова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В декабре 2024 года Морозов сообщил, что обратился в правоохранительные органы и региональные власти с просьбой проверить бар в Ульяновске на наличие нарушений общественного порядка и законодательства РФ. По его данным, в баре на стенах размещена нецензурная брань, еда подается в пластиковых унитазах, а также практикуется оскорбление посетителей. На сайте бара указано, что его концепция возникла из-за желания "отойти от обычного ресторанного формата, где часто царит неискренность". "В отношении владельца бара составлен административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, он направлен в Ленинский мировой суд Ульяновска", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. Правонарушение по указанной статье предусматривают административный штраф для юрлиц до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250109/propaganda-1992926386.html
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россия, ульяновская область, ульяновск, происшествия, сергей морозов (политик)
Россия, Ульяновская область, Ульяновск, Происшествия, Сергей Морозов (политик)
На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

В суд направили протокол на владельца бара в Ульяновске за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (статья 6.21 КоАП РФ) составлено в отношении владельца бара в Ульяновске после обращения экс-губернатора Ульяновской области, депутата Госдумы Сергея Морозова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В декабре 2024 года Морозов сообщил, что обратился в правоохранительные органы и региональные власти с просьбой проверить бар в Ульяновске на наличие нарушений общественного порядка и законодательства РФ. По его данным, в баре на стенах размещена нецензурная брань, еда подается в пластиковых унитазах, а также практикуется оскорбление посетителей.
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На сайте бара указано, что его концепция возникла из-за желания "отойти от обычного ресторанного формата, где часто царит неискренность".
"В отношении владельца бара составлен административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, он направлен в Ленинский мировой суд Ульяновска", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
Правонарушение по указанной статье предусматривают административный штраф для юрлиц до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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РоссияУльяновская областьУльяновскПроисшествияСергей Морозов (политик)
 
 
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