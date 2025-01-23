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Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х - РИА Новости, 23.01.2025
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10:02 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/ubiystvo-1995083313.html
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х - РИА Новости, 23.01.2025
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х
Мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек в Свердловской области около 30 лет назад, задержали на территории Амурской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:02:00+03:00
2025-01-23T10:02:00+03:00
происшествия
амурская область
благовещенск
каменск-уральский
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек в Свердловской области около 30 лет назад, задержали на территории Амурской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее издание URA.RU сообщило, что 53-летнего свердловчанина Виктора П., подозреваемого в семи убийствах в 1990-х, задержали в Благовещенске и доставили в Каменск-Уральский, где изберут меру пресечения. "То, что задержали в Благовещенске, - это недостоверно. На территории (ред. – Амурской) области, да", - сказал собеседник агентства. По данным ряда свердловских СМИ, Виктор П. мог спрятать трупы в одной квартире в Каменске-Уральском.
https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988857065.html
амурская область
благовещенск
каменск-уральский
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происшествия, амурская область, благовещенск, каменск-уральский
Происшествия, Амурская область, Благовещенск, Каменск-Уральский
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х

В Амурской области задержали подозреваемого в семи убийствах в 90-х

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек в Свердловской области около 30 лет назад, задержали на территории Амурской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее издание URA.RU сообщило, что 53-летнего свердловчанина Виктора П., подозреваемого в семи убийствах в 1990-х, задержали в Благовещенске и доставили в Каменск-Уральский, где изберут меру пресечения.
"То, что задержали в Благовещенске, - это недостоверно. На территории (ред. – Амурской) области, да", - сказал собеседник агентства.
По данным ряда свердловских СМИ, Виктор П. мог спрятать трупы в одной квартире в Каменске-Уральском.
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ПроисшествияАмурская областьБлаговещенскКаменск-Уральский
 
 
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