https://ria.ru/20250123/ubiystvo-1995083313.html

Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х

Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х - РИА Новости, 23.01.2025

Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х

Мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек в Свердловской области около 30 лет назад, задержали на территории Амурской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:02:00+03:00

2025-01-23T10:02:00+03:00

2025-01-23T10:02:00+03:00

происшествия

амурская область

благовещенск

каменск-уральский

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек в Свердловской области около 30 лет назад, задержали на территории Амурской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее издание URA.RU сообщило, что 53-летнего свердловчанина Виктора П., подозреваемого в семи убийствах в 1990-х, задержали в Благовещенске и доставили в Каменск-Уральский, где изберут меру пресечения. "То, что задержали в Благовещенске, - это недостоверно. На территории (ред. – Амурской) области, да", - сказал собеседник агентства. По данным ряда свердловских СМИ, Виктор П. мог спрятать трупы в одной квартире в Каменске-Уральском.

https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988857065.html

амурская область

благовещенск

каменск-уральский

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происшествия, амурская область, благовещенск, каменск-уральский