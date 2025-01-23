https://ria.ru/20250123/ubiystvo-1995083313.html
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х - РИА Новости, 23.01.2025
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х
Мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек в Свердловской области около 30 лет назад, задержали на территории Амурской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:02:00+03:00
2025-01-23T10:02:00+03:00
2025-01-23T10:02:00+03:00
происшествия
амурская область
благовещенск
каменск-уральский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек в Свердловской области около 30 лет назад, задержали на территории Амурской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее издание URA.RU сообщило, что 53-летнего свердловчанина Виктора П., подозреваемого в семи убийствах в 1990-х, задержали в Благовещенске и доставили в Каменск-Уральский, где изберут меру пресечения. "То, что задержали в Благовещенске, - это недостоверно. На территории (ред. – Амурской) области, да", - сказал собеседник агентства. По данным ряда свердловских СМИ, Виктор П. мог спрятать трупы в одной квартире в Каменске-Уральском.
https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988857065.html
амурская область
благовещенск
каменск-уральский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, благовещенск, каменск-уральский
Происшествия, Амурская область, Благовещенск, Каменск-Уральский
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х
В Амурской области задержали подозреваемого в семи убийствах в 90-х