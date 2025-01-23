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Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно
Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-23T23:41:00+03:00
2025-01-23T23:41:00+03:00
2025-01-24T05:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет."Я думаю, Россия хочет заключить сделку. Может быть, они готовы к этому. По тому, что я слышу, Путин хотел бы встретиться со мной, и мы встретимся, как только сможем. Я готов встретиться немедленно", — сказал Трамп в четверг журналистам в Овальном кабинете.Трамп также отметил, что не уверен, смогут ли санкции заставить Россию начать переговоры по урегулированию конфликта с Украиной."Я не знаю этого, но думаю, что он (Путин) должен заключить сделку", — подчеркнул президент США.Новый хозяин Белого дома также дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Владимир Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с главой Белого дома, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
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Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно
Reuters: Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно