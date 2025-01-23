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Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно - РИА Новости, 23.01.2025
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23:32 23.01.2025 (обновлено: 23:48 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995230197.html
Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно
Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает в четверг агентство Рейтер. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T23:32:00+03:00
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дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает в четверг агентство Рейтер.Подробности агентство пока не приводит.Согласно данным агентства, новый хозяин Белого дома также дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html
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дональд трамп, владимир путин
Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно

Reuters: Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает в четверг агентство Рейтер.
Подробности агентство пока не приводит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину
Вчера, 08:00
Согласно данным агентства, новый хозяин Белого дома также дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.
Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть из-за Украины
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Дональд ТрампВладимир Путин
 
 
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