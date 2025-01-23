https://ria.ru/20250123/tramp-1995230197.html

Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно

Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно

Президент США Дональд Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает в четверг агентство Рейтер. РИА Новости, 23.01.2025

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дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает в четверг агентство Рейтер.Подробности агентство пока не приводит.Согласно данным агентства, новый хозяин Белого дома также дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995208422.html

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дональд трамп, владимир путин