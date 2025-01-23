Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 23.01.2025 (обновлено: 20:12 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995212108.html
Трамп хочет встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине
Трамп хочет встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп хочет встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вскоре провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:45:00+03:00
2025-01-23T20:12:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
нато
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752207604_555:763:2839:2048_1920x0_80_0_0_890534f90ff76774b83d9197f2c893e1.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вскоре провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине."Я бы очень хотел иметь возможность встретиться с Путиным вскоре, чтобы положить конец этой войне. И не только с точки зрения экономики или чего-то еще, а с точки зрения потраченных впустую миллионов жизней," – сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом, отметил, что вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208422.html
https://ria.ru/20250123/tramp--1995213128.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752207604_550:395:2754:2048_1920x0_80_0_0_71df196aeca84db1538c2142d0cda814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, нато, юрий ушаков
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, НАТО, Юрий Ушаков
Трамп хочет встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине

Трамп выразил желание встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вскоре провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине.
"Я бы очень хотел иметь возможность встретиться с Путиным вскоре, чтобы положить конец этой войне. И не только с точки зрения экономики или чего-то еще, а с точки зрения потраченных впустую миллионов жизней," – сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть ради мира на Украине
Вчера, 19:19
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом, отметил, что вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию
Вчера, 19:51
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинРоссияНАТОЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала