https://ria.ru/20250123/tramp-1995212108.html

Трамп хочет встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине

Трамп хочет встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп хочет встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вскоре провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:45:00+03:00

2025-01-23T19:45:00+03:00

2025-01-23T20:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вскоре провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине."Я бы очень хотел иметь возможность встретиться с Путиным вскоре, чтобы положить конец этой войне. И не только с точки зрения экономики или чего-то еще, а с точки зрения потраченных впустую миллионов жизней," – сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом, отметил, что вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250123/tramp-1995208422.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, нато, юрий ушаков