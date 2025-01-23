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Трамп надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
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19:49 23.01.2025 (обновлено: 20:07 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp--1995212591.html
Трамп надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании на Украине
Трамп надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:49:00+03:00
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китай
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной."Мы всегда имели отличные отношения (с Китаем - ред.), и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над ее разрешением," – заявил Трамп, выступая в виртуальном формате перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Президент США отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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китай, в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
Китай, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании на Украине

Трамп надеется на конструктивную роль Китая в завершении конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной.
"Мы всегда имели отличные отношения (с Китаем - ред.), и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над ее разрешением," – заявил Трамп, выступая в виртуальном формате перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
Президент США отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию
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