https://ria.ru/20250123/tramp--1995212591.html

Трамп надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании на Украине

Трамп надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании на Украине - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:49:00+03:00

2025-01-23T19:49:00+03:00

2025-01-23T20:07:00+03:00

китай

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украина

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дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной."Мы всегда имели отличные отношения (с Китаем - ред.), и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над ее разрешением," – заявил Трамп, выступая в виртуальном формате перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Президент США отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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китай, в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин