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ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:50 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995069295.html
ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко
ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.01.2025
ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко
Украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:50:00+03:00
2025-01-23T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
волчанск
андрей марочко
виталий ганчев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая (Изюмский район, Харьковская область), продвинувшись по направлению Богуславки. Также сокращено межпозиционное пространство по флангам наших ударных групп. Таким образом, украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что на данный момент расстояние между российскими передовыми подразделениями на линии Загрызово-Лозовая составляет порядка трех километров. Эксперт полагает, что украинские войска могут оказаться в оперативном окружении в случае продвижения навстречу друг к другу российских штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая. При этом украинские боевики еще пытаются удержать стратегическую высоту в данном районе, но оперативно-тактическая обстановка говорит о бесперспективности таких действий. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20250122/svo-1994939596.html
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харьковская область, россия, волчанск, андрей марочко, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Волчанск, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко

Марочко: украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая (Изюмский район, Харьковская область), продвинувшись по направлению Богуславки. Также сокращено межпозиционное пространство по флангам наших ударных групп. Таким образом, украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении", - сообщил эксперт.
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Марочко добавил, что на данный момент расстояние между российскими передовыми подразделениями на линии Загрызово-Лозовая составляет порядка трех километров.
Эксперт полагает, что украинские войска могут оказаться в оперативном окружении в случае продвижения навстречу друг к другу российских штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая. При этом украинские боевики еще пытаются удержать стратегическую высоту в данном районе, но оперативно-тактическая обстановка говорит о бесперспективности таких действий.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской областиВолчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВолчанскАндрей МарочкоВиталий ГанчевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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