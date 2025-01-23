https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995069295.html

ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко

ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.01.2025

ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко

Украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:50:00+03:00

2025-01-23T07:50:00+03:00

2025-01-23T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

волчанск

андрей марочко

виталий ганчев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая (Изюмский район, Харьковская область), продвинувшись по направлению Богуславки. Также сокращено межпозиционное пространство по флангам наших ударных групп. Таким образом, украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что на данный момент расстояние между российскими передовыми подразделениями на линии Загрызово-Лозовая составляет порядка трех километров. Эксперт полагает, что украинские войска могут оказаться в оперативном окружении в случае продвижения навстречу друг к другу российских штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая. При этом украинские боевики еще пытаются удержать стратегическую высоту в данном районе, но оперативно-тактическая обстановка говорит о бесперспективности таких действий. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.

https://ria.ru/20250122/svo-1994939596.html

https://ria.ru/20250122/vsu-1994913075.html

харьковская область

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волчанск

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харьковская область, россия, волчанск, андрей марочко, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины