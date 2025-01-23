ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко
Марочко: украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая (Изюмский район, Харьковская область), продвинувшись по направлению Богуславки. Также сокращено межпозиционное пространство по флангам наших ударных групп. Таким образом, украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении", - сообщил эксперт.
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Марочко добавил, что на данный момент расстояние между российскими передовыми подразделениями на линии Загрызово-Лозовая составляет порядка трех километров.
Эксперт полагает, что украинские войска могут оказаться в оперативном окружении в случае продвижения навстречу друг к другу российских штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая. При этом украинские боевики еще пытаются удержать стратегическую высоту в данном районе, но оперативно-тактическая обстановка говорит о бесперспективности таких действий.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.