https://ria.ru/20250123/solenoe-1995170241.html

Рогов рассказал о значении освобождения села Соленое в ДНР

Рогов рассказал о значении освобождения села Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025

Рогов рассказал о значении освобождения села Соленое в ДНР

Освобождение села Соленое на западе ДНР ускорит продвижение российских войск к границам Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:28:00+03:00

2025-01-23T16:28:00+03:00

2025-01-23T16:28:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Освобождение села Соленое на западе ДНР ускорит продвижение российских войск к границам Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР. "Освобождение села Соленое позволяет ускорить освобождение западной части ДНР, направив высвободившиеся силы для ударов в районе Удачного и по дельте реки Соленая, что в значительной степени придаст импульс продвижению нашей армии на запад к границе с Днепропетровской областью", - сказал Рогов. По его словам, Солёное находится в 8 км к юго-западу от Красноармейска (Покровск) и в 7,5 км от границы с Днепропетровской областью. Рогов подчеркнул, что освобождение села позволило группировке "Центр" обезопасить фланги подразделений, наступающих на Красноармейск, и расширить зону контроля на данном направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня 2025-01-23T16:28 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, днепропетровская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф