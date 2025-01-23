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Рогов рассказал о значении освобождения села Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/solenoe-1995170241.html
Рогов рассказал о значении освобождения села Соленое в ДНР
Рогов рассказал о значении освобождения села Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
Рогов рассказал о значении освобождения села Соленое в ДНР
Освобождение села Соленое на западе ДНР ускорит продвижение российских войск к границам Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:28:00+03:00
2025-01-23T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Освобождение села Соленое на западе ДНР ускорит продвижение российских войск к границам Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР. "Освобождение села Соленое позволяет ускорить освобождение западной части ДНР, направив высвободившиеся силы для ударов в районе Удачного и по дельте реки Соленая, что в значительной степени придаст импульс продвижению нашей армии на запад к границе с Днепропетровской областью", - сказал Рогов. По его словам, Солёное находится в 8 км к юго-западу от Красноармейска (Покровск) и в 7,5 км от границы с Днепропетровской областью. Рогов подчеркнул, что освобождение села позволило группировке "Центр" обезопасить фланги подразделений, наступающих на Красноармейск, и расширить зону контроля на данном направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны
Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня
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в мире, донецкая народная республика, днепропетровская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов рассказал о значении освобождения села Соленое в ДНР

Рогов: освобождение села Соленое ускорит продвижение к Днепропетровской области

Российские военнослужащие в населенном пункте Соленое в ДНР
Российские военнослужащие в населенном пункте Соленое в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Российские военнослужащие в населенном пункте Соленое в ДНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Освобождение села Соленое на западе ДНР ускорит продвижение российских войск к границам Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР.
"Освобождение села Соленое позволяет ускорить освобождение западной части ДНР, направив высвободившиеся силы для ударов в районе Удачного и по дельте реки Соленая, что в значительной степени придаст импульс продвижению нашей армии на запад к границе с Днепропетровской областью", - сказал Рогов.
По его словам, Солёное находится в 8 км к юго-западу от Красноармейска (Покровск) и в 7,5 км от границы с Днепропетровской областью.
Рогов подчеркнул, что освобождение села позволило группировке "Центр" обезопасить фланги подразделений, наступающих на Красноармейск, и расширить зону контроля на данном направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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