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Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам - РИА Новости, 23.01.2025
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12:38 23.01.2025 (обновлено: 12:45 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/siriya-1995109696.html
Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам
Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам - РИА Новости, 23.01.2025
Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам
Россия продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
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россия
дмитрий песков
сирия
тартус (мухафаза)
политика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я лишь могу сказать, что по всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус.
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россия
сирия
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россия, дмитрий песков, сирия, тартус (мухафаза), политика
Россия, Дмитрий Песков, Сирия, Тартус (мухафаза), Политика
Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам

Песков: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я лишь могу сказать, что по всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус.
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РоссияДмитрий ПесковСирияТартус (мухафаза)Политика
 
 
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