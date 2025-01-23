https://ria.ru/20250123/siriya-1995109696.html
Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам
Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам - РИА Новости, 23.01.2025
Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам
Россия продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:38:00+03:00
2025-01-23T12:38:00+03:00
2025-01-23T12:45:00+03:00
россия
дмитрий песков
сирия
тартус (мухафаза)
политика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я лишь могу сказать, что по всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус.
https://ria.ru/20250122/siriya-1995047845.html
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россия, дмитрий песков, сирия, тартус (мухафаза), политика
Россия, Дмитрий Песков, Сирия, Тартус (мухафаза), Политика
Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам
Песков: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам