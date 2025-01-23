https://ria.ru/20250123/siriya-1995109696.html

Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам

Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам - РИА Новости, 23.01.2025

Кремль: Россия продолжает контакты с Сирией по актуальным вопросам

Россия продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:38:00+03:00

2025-01-23T12:38:00+03:00

2025-01-23T12:45:00+03:00

россия

дмитрий песков

сирия

тартус (мухафаза)

политика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я лишь могу сказать, что по всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус.

https://ria.ru/20250122/siriya-1995047845.html

россия

сирия

тартус (мухафаза)

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2025

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россия, дмитрий песков, сирия, тартус (мухафаза), политика