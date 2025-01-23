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В Раде призвали проститься с Зеленским - РИА Новости, 23.01.2025
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17:30 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/rada-1995186332.html
В Раде призвали проститься с Зеленским
В Раде призвали проститься с Зеленским - РИА Новости, 23.01.2025
В Раде призвали проститься с Зеленским
Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:30:00+03:00
2025-01-23T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Кроме мелочей в виде сотен тысяч смертей и утраченных территорий, у Зеленского сейчас вырисовалась проблема посерьёзнее. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки - уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, внутри страны его считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения, за пределами Украины – "упертым дураком, который тянет за собой всех в пропасть третьей мировой". "Пора (с Зеленским - ред.) прощаться", - добавил Дубинский. Парламентарий ранее заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.
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украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
В Раде призвали проститься с Зеленским

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский становится изгоем

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Кроме мелочей в виде сотен тысяч смертей и утраченных территорий, у Зеленского сейчас вырисовалась проблема посерьёзнее. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки - уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, внутри страны его считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения, за пределами Украины – "упертым дураком, который тянет за собой всех в пропасть третьей мировой". "Пора (с Зеленским - ред.) прощаться", - добавил Дубинский.
Парламентарий ранее заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"План стойкости" Зеленского сломался, заявил депутат Рады
Вчера, 13:01
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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