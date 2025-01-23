https://ria.ru/20250123/putin-1995171215.html

Путин планирует созвониться с губернатором Новгородской области

Путин планирует созвониться с губернатором Новгородской области - РИА Новости, 23.01.2025

Путин планирует созвониться с губернатором Новгородской области

Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:34:00+03:00

2025-01-23T16:34:00+03:00

2025-01-23T16:34:00+03:00

политика

россия

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Андрей Сергеевич Никитин, где вы территориально находитесь?... Я позвоню вам. Сейчас международный разговор проведу по телефону. Есть один технический вопросик, хотел бы с вами обсудить", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241226/putin-1991538509.html

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2025

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политика, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)