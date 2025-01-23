https://ria.ru/20250123/putin-1995171215.html
Путин планирует созвониться с губернатором Новгородской области
Путин планирует созвониться с губернатором Новгородской области - РИА Новости, 23.01.2025
Путин планирует созвониться с губернатором Новгородской области
Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:34:00+03:00
2025-01-23T16:34:00+03:00
2025-01-23T16:34:00+03:00
политика
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Андрей Сергеевич Никитин, где вы территориально находитесь?... Я позвоню вам. Сейчас международный разговор проведу по телефону. Есть один технический вопросик, хотел бы с вами обсудить", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241226/putin-1991538509.html
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политика, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Политика, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин планирует созвониться с губернатором Новгородской области
Путин сообщил о планах созвониться с губернатором Новгородской области Никитиным