https://ria.ru/20250123/putin-1995110245.html

В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана

В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 23.01.2025

В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но общение может быть согласовано в считанные... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:41:00+03:00

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2025-01-23T12:41:00+03:00

политика

словакия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но общение может быть согласовано в считанные часы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры за буквально считанные часы, поэтому при необходимости он будет проведен", - сказал Песков. Ранее турецкий лидер заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с Путиным по вопросу поставок газа Словакии.

https://ria.ru/20250120/erdogan-1994686450.html

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политика, словакия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков