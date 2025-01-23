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В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 23.01.2025
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но общение может быть согласовано в считанные... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:41:00+03:00
2025-01-23T12:41:00+03:00
2025-01-23T12:41:00+03:00
политика
словакия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но общение может быть согласовано в считанные часы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры за буквально считанные часы, поэтому при необходимости он будет проведен", - сказал Песков. Ранее турецкий лидер заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с Путиным по вопросу поставок газа Словакии.
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политика, словакия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Словакия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана
Песков: переговоры Путина и Эрдогана могут быть согласованы за считанные часы