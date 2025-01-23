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В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 23.01.2025
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12:41 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/putin-1995110245.html
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 23.01.2025
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но общение может быть согласовано в считанные... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:41:00+03:00
2025-01-23T12:41:00+03:00
политика
словакия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но общение может быть согласовано в считанные часы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры за буквально считанные часы, поэтому при необходимости он будет проведен", - сказал Песков. Ранее турецкий лидер заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с Путиным по вопросу поставок газа Словакии.
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политика, словакия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Словакия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана

Песков: переговоры Путина и Эрдогана могут быть согласованы за считанные часы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но общение может быть согласовано в считанные часы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры за буквально считанные часы, поэтому при необходимости он будет проведен", - сказал Песков.
Ранее турецкий лидер заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с Путиным по вопросу поставок газа Словакии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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ПолитикаСловакияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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