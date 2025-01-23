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В Петербурге вспыхнул пожар в ангаре - РИА Новости, 23.01.2025
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20:01 23.01.2025 (обновлено: 20:08 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/pozhar-1995214878.html
В Петербурге вспыхнул пожар в ангаре
В Петербурге вспыхнул пожар в ангаре - РИА Новости, 23.01.2025
В Петербурге вспыхнул пожар в ангаре
Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:01:00+03:00
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россия
санкт-петербург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел во Фрунзенском районе на улице Фучика. "В ангаре размером 10 на 40 происходит горение на площади 50 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 30 человек.
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россия, санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге вспыхнул пожар в ангаре

МЧС: в Петербурге на площади 50 квадратов метров горит ангар

© Кадр видео из соцсетейПожар в ангаре в Санкт-Петербурге. 23 января 2025
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге. 23 января 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел во Фрунзенском районе на улице Фучика.
"В ангаре размером 10 на 40 происходит горение на площади 50 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 30 человек.
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РоссияСанкт-ПетербургПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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