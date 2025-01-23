https://ria.ru/20250123/pozhar-1995214878.html

В Петербурге вспыхнул пожар в ангаре

В Петербурге вспыхнул пожар в ангаре - РИА Новости, 23.01.2025

В Петербурге вспыхнул пожар в ангаре

Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:01:00+03:00

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россия

санкт-петербург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел во Фрунзенском районе на улице Фучика. "В ангаре размером 10 на 40 происходит горение на площади 50 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 30 человек.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

россия

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2025

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россия, санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)