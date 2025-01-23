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Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год - РИА Новости, 23.01.2025
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https://ria.ru/20250123/posylki-1995067497.html
Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год
Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год - РИА Новости, 23.01.2025
Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год
Гитарная педаль, отопительный котел, паяльник и адресная табличка вошли в число необычных посылок, которые россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы, РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:06:00+03:00
2025-01-23T07:06:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
казань
сдэк
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гитарная педаль, отопительный котел, паяльник и адресная табличка вошли в число необычных посылок, которые россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы, рассказали РИА Новости в международном операторе экспресс-доставки СДЭК на основании собственных данных. "Международный оператор экспресс-доставки СДЭК выяснил, что россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы... В число нестандартных новогодних отправлений вошли помпоны, электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста, отопительный котел, фарфор, средство для роста ногтей, кресты, леггинсы с начесом, тряпка с рисунками, прибор ночного видения, гитарная педаль и бежевый шнур", - сообщили в компании. Чаще всего в праздничные дни россияне отправляли средства для красоты и ухода за собой - на них приходится почти каждая пятая посылка через СДЭК. В каждом десятом случае в новогодних отправлениях встречались автозапчасти. По 8% посылок пришлось на одежду и обувь, а также на аксессуары, и 2% - на парфюмерию. Жители Москвы и Санкт-Петербурга также часто отправляли электронику, жители Казани - товары для спорта и отдыха, а екатеринбуржцы – предметы для хобби. Жители Челябинска и Нижнего Новгорода на каникулах отправляли товары для строительства и ремонта.
https://ria.ru/20241214/moshenniki-1989172294.html
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общество, москва, санкт-петербург, казань, сдэк, новый год 2025
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Казань, СДЭК, Новый год 2025
Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год

Гитарная педаль и паяльник вошли в число необычных посылок россиян в Новый год

© Фото : Freepik / pressfotoПосылка
Посылка - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Freepik / pressfoto
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гитарная педаль, отопительный котел, паяльник и адресная табличка вошли в число необычных посылок, которые россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы, рассказали РИА Новости в международном операторе экспресс-доставки СДЭК на основании собственных данных.
"Международный оператор экспресс-доставки СДЭК выяснил, что россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы... В число нестандартных новогодних отправлений вошли помпоны, электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста, отопительный котел, фарфор, средство для роста ногтей, кресты, леггинсы с начесом, тряпка с рисунками, прибор ночного видения, гитарная педаль и бежевый шнур", - сообщили в компании.
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Жители Москвы и Санкт-Петербурга также часто отправляли электронику, жители Казани - товары для спорта и отдыха, а екатеринбуржцы – предметы для хобби. Жители Челябинска и Нижнего Новгорода на каникулах отправляли товары для строительства и ремонта.
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ОбществоМоскваСанкт-ПетербургКазаньСДЭКНовый год 2025
 
 
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