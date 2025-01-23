https://ria.ru/20250123/posylki-1995067497.html

Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год

Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год - РИА Новости, 23.01.2025

Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год

Гитарная педаль, отопительный котел, паяльник и адресная табличка вошли в число необычных посылок, которые россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы, РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:06:00+03:00

2025-01-23T07:06:00+03:00

2025-01-23T07:06:00+03:00

общество

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сдэк

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гитарная педаль, отопительный котел, паяльник и адресная табличка вошли в число необычных посылок, которые россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы, рассказали РИА Новости в международном операторе экспресс-доставки СДЭК на основании собственных данных. "Международный оператор экспресс-доставки СДЭК выяснил, что россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы... В число нестандартных новогодних отправлений вошли помпоны, электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста, отопительный котел, фарфор, средство для роста ногтей, кресты, леггинсы с начесом, тряпка с рисунками, прибор ночного видения, гитарная педаль и бежевый шнур", - сообщили в компании. Чаще всего в праздничные дни россияне отправляли средства для красоты и ухода за собой - на них приходится почти каждая пятая посылка через СДЭК. В каждом десятом случае в новогодних отправлениях встречались автозапчасти. По 8% посылок пришлось на одежду и обувь, а также на аксессуары, и 2% - на парфюмерию. Жители Москвы и Санкт-Петербурга также часто отправляли электронику, жители Казани - товары для спорта и отдыха, а екатеринбуржцы – предметы для хобби. Жители Челябинска и Нижнего Новгорода на каникулах отправляли товары для строительства и ремонта.

https://ria.ru/20241214/moshenniki-1989172294.html

https://ria.ru/20250102/podarki-1992303465.html

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общество, москва, санкт-петербург, казань, сдэк, новый год 2025