Россиянам назвали самые необычные посылки в Новый год
Гитарная педаль и паяльник вошли в число необычных посылок россиян в Новый год
Посылка. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гитарная педаль, отопительный котел, паяльник и адресная табличка вошли в число необычных посылок, которые россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы, рассказали РИА Новости в международном операторе экспресс-доставки СДЭК на основании собственных данных.
"Международный оператор экспресс-доставки СДЭК выяснил, что россияне отправляли друг другу в новогодние каникулы... В число нестандартных новогодних отправлений вошли помпоны, электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста, отопительный котел, фарфор, средство для роста ногтей, кресты, леггинсы с начесом, тряпка с рисунками, прибор ночного видения, гитарная педаль и бежевый шнур", - сообщили в компании.
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Чаще всего в праздничные дни россияне отправляли средства для красоты и ухода за собой - на них приходится почти каждая пятая посылка через СДЭК. В каждом десятом случае в новогодних отправлениях встречались автозапчасти. По 8% посылок пришлось на одежду и обувь, а также на аксессуары, и 2% - на парфюмерию.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга также часто отправляли электронику, жители Казани - товары для спорта и отдыха, а екатеринбуржцы – предметы для хобби. Жители Челябинска и Нижнего Новгорода на каникулах отправляли товары для строительства и ремонта.
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