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России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог - РИА Новости, 23.01.2025
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14:17 23.01.2025 (обновлено: 18:11 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/politolog-1995129427.html
России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог
России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог - РИА Новости, 23.01.2025
России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог
России не стоит опасаться угроз президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин, если в ближайшее время не удастся выйти на "сделку по Украине", так... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:17:00+03:00
2025-01-23T18:11:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
джо байден
российская академия наук
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. России не стоит опасаться угроз президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин, если в ближайшее время не удастся выйти на "сделку по Украине", так как товарооборот между странами и так низкий, а санкции введены почти все, какие возможно, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. "Опасаться не стоит по очень простой причине - во первых, товарооборот низкий между США и Россией, во- вторых, уже все санкции и так введены практически, вся санкционная политика их направлена на расширение лишь для наших политиков, кто входит в санкционные списки, и компаний... Поэтому санкции, скорее всего будут, но... возможности для манёвра по украинскому треку сокращаются", - сказал РИА Новости Блохин. По его мнению, выстраивать диалог с США при Трампе не станет проще, чем когда президентом страны был Джо Байден. Трамп любит говорить ультиматумами и в вопросе Украины уступать её России не намерен. Задача Трампа сейчас - заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения "лет так на 15", это вариант отложенной войны, считает Блохин. "Я думаю, что Трамп начал сталкиваться с текущей политической реальностью, его 24 часа уже превратились в 100 дней и то, я думаю, что он с опаской этой говорит", - заключил эксперт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250123/dugin-1995105278.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, российская академия наук, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Российская академия наук, Санкции в отношении России, В мире
России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог

Политолог Блохин: России не стоит опасаться угроз Трампа о введении санкций

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. России не стоит опасаться угроз президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин, если в ближайшее время не удастся выйти на "сделку по Украине", так как товарооборот между странами и так низкий, а санкции введены почти все, какие возможно, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.
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"Опасаться не стоит по очень простой причине - во первых, товарооборот низкий между США и Россией, во- вторых, уже все санкции и так введены практически, вся санкционная политика их направлена на расширение лишь для наших политиков, кто входит в санкционные списки, и компаний... Поэтому санкции, скорее всего будут, но... возможности для манёвра по украинскому треку сокращаются", - сказал РИА Новости Блохин.
По его мнению, выстраивать диалог с США при Трампе не станет проще, чем когда президентом страны был Джо Байден. Трамп любит говорить ультиматумами и в вопросе Украины уступать её России не намерен. Задача Трампа сейчас - заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения "лет так на 15", это вариант отложенной войны, считает Блохин.
"Я думаю, что Трамп начал сталкиваться с текущей политической реальностью, его 24 часа уже превратились в 100 дней и то, я думаю, что он с опаской этой говорит", - заключил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденРоссийская академия наукСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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