https://ria.ru/20250123/politolog-1995129427.html

России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог

России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог - РИА Новости, 23.01.2025

России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог

России не стоит опасаться угроз президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин, если в ближайшее время не удастся выйти на "сделку по Украине", так... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:17:00+03:00

2025-01-23T14:17:00+03:00

2025-01-23T18:11:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

джо байден

российская академия наук

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. России не стоит опасаться угроз президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин, если в ближайшее время не удастся выйти на "сделку по Украине", так как товарооборот между странами и так низкий, а санкции введены почти все, какие возможно, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. "Опасаться не стоит по очень простой причине - во первых, товарооборот низкий между США и Россией, во- вторых, уже все санкции и так введены практически, вся санкционная политика их направлена на расширение лишь для наших политиков, кто входит в санкционные списки, и компаний... Поэтому санкции, скорее всего будут, но... возможности для манёвра по украинскому треку сокращаются", - сказал РИА Новости Блохин. По его мнению, выстраивать диалог с США при Трампе не станет проще, чем когда президентом страны был Джо Байден. Трамп любит говорить ультиматумами и в вопросе Украины уступать её России не намерен. Задача Трампа сейчас - заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения "лет так на 15", это вариант отложенной войны, считает Блохин. "Я думаю, что Трамп начал сталкиваться с текущей политической реальностью, его 24 часа уже превратились в 100 дней и то, я думаю, что он с опаской этой говорит", - заключил эксперт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250123/dugin-1995105278.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, российская академия наук, санкции в отношении россии, в мире