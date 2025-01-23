https://ria.ru/20250123/peterburg-1995102237.html
Житель Петербурга признался, что совершил убийство в новогоднюю ночь
Житель Петербурга признался, что совершил убийство в новогоднюю ночь - РИА Новости, 23.01.2025
Житель Петербурга признался, что совершил убийство в новогоднюю ночь
Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что совершил убийство перед наступлением Нового года, по указанному им адресу найдено тело женщины, сообщил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:01:00+03:00
2025-01-23T12:01:00+03:00
2025-01-23T12:09:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что совершил убийство перед наступлением Нового года, по указанному им адресу найдено тело женщины, сообщил городской главк СК РФ. "Двадцать третьего января в правоохранительные органы обратился местный житель с сообщением о том, что 31 декабря 2024 года им совершено убийство, указав адрес. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия в квартиру дома на улице Можайской, где был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Вскоре будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе и медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти женщины. На видео, которое опубликовало ГСУСК в своем Telegram-канале, видна квартира, в которой царит беспорядок, а на полу можно увидеть небольшую наряженную новогоднюю елку со стоящей рядом бутылкой, напоминающей винную. По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, петербуржец, работающий обувным мастером, убил свою сожительницу, поссорившись с ней из-за денег. Он якобы сначала ударил ее киянкой по голове, а затем задушил галстуком. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250123/ubiystvo-1995083313.html
https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Петербурга признался, что совершил убийство в новогоднюю ночь
Житель Петербурга признался, что убил свою девушку в новогоднюю ночь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости.
Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что совершил убийство перед наступлением Нового года, по указанному им адресу найдено тело женщины, сообщил городской главк СК
РФ.
"Двадцать третьего января в правоохранительные органы обратился местный житель с сообщением о том, что 31 декабря 2024 года им совершено убийство, указав адрес. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия в квартиру дома на улице Можайской, где был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Вскоре будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе и медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти женщины.
На видео, которое опубликовало ГСУСК в своем Telegram-канале, видна квартира, в которой царит беспорядок, а на полу можно увидеть небольшую наряженную новогоднюю елку со стоящей рядом бутылкой, напоминающей винную.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, петербуржец, работающий обувным мастером, убил свою сожительницу, поссорившись с ней из-за денег. Он якобы сначала ударил ее киянкой по голове, а затем задушил галстуком. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.