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В Петербурге на журналистку напали во время репортажа - РИА Новости, 23.01.2025
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11:26 23.01.2025 (обновлено: 11:35 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/peterburg-1995097441.html
В Петербурге на журналистку напали во время репортажа
В Петербурге на журналистку напали во время репортажа - РИА Новости, 23.01.2025
В Петербурге на журналистку напали во время репортажа
Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности по факту нападения на журналистку во время репортажа про запертую в машине собаку в РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:26:00+03:00
2025-01-23T11:35:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
васильевский остров
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности по факту нападения на журналистку во время репортажа про запертую в машине собаку в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, 22 января съемочная группа телеканала "78" на 27-й линии Васильевского острова, согласно редакционному заданию, готовила репортаж про запертую в автомобиле собаку. Владелец собаки забрал питомца из машины и на вопросы корреспондента телеканала о причинах длительного нахождения животного в машине ударил ее рукой по лицу. "Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождения мужчины", - добавили в пресс-службе главка. Как сообщал ранее телеканал "78", корреспондент Анастасия Курочкина, освещавшая ситуацию с запертой в машине собакой, подверглась нападению со стороны её хозяина: якобы мужчина вместо объяснений впал в ярость и, забрав ветрозащиту с микрофона, нанес Анастасии сильный удар в нос, из-за чего у девушки моментально пошла кровь. Канал также опубликовал короткое видео, на котором можно со спины увидеть мужчину с собакой в руках, который, предположительно, нападает на корреспондентку, а затем уходит, но его пытается догнать оператор.
https://ria.ru/20250121/samara-1994805154.html
https://ria.ru/20250120/podrostok-1994661508.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, васильевский остров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге на журналистку напали во время репортажа

В Петербурге возбудили дело после нападения на журналистку во время репортажа

© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramВладелец собаки ударил журналистку рукой по лицу во время репортажа в Петербурге
Владелец собаки ударил журналистку рукой по лицу во время репортажа в Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Владелец собаки ударил журналистку рукой по лицу во время репортажа в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности по факту нападения на журналистку во время репортажа про запертую в машине собаку в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сообщает пресс-служба.
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По данным следствия, 22 января съемочная группа телеканала "78" на 27-й линии Васильевского острова, согласно редакционному заданию, готовила репортаж про запертую в автомобиле собаку. Владелец собаки забрал питомца из машины и на вопросы корреспондента телеканала о причинах длительного нахождения животного в машине ударил ее рукой по лицу.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождения мужчины", - добавили в пресс-службе главка.
Как сообщал ранее телеканал "78", корреспондент Анастасия Курочкина, освещавшая ситуацию с запертой в машине собакой, подверглась нападению со стороны её хозяина: якобы мужчина вместо объяснений впал в ярость и, забрав ветрозащиту с микрофона, нанес Анастасии сильный удар в нос, из-за чего у девушки моментально пошла кровь. Канал также опубликовал короткое видео, на котором можно со спины увидеть мужчину с собакой в руках, который, предположительно, нападает на корреспондентку, а затем уходит, но его пытается догнать оператор.
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