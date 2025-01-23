https://ria.ru/20250123/peterburg-1995097441.html

В Петербурге на журналистку напали во время репортажа

В Петербурге на журналистку напали во время репортажа - РИА Новости, 23.01.2025

В Петербурге на журналистку напали во время репортажа

Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности по факту нападения на журналистку во время репортажа про запертую в машине собаку в РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:26:00+03:00

2025-01-23T11:26:00+03:00

2025-01-23T11:35:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

васильевский остров

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности по факту нападения на журналистку во время репортажа про запертую в машине собаку в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, 22 января съемочная группа телеканала "78" на 27-й линии Васильевского острова, согласно редакционному заданию, готовила репортаж про запертую в автомобиле собаку. Владелец собаки забрал питомца из машины и на вопросы корреспондента телеканала о причинах длительного нахождения животного в машине ударил ее рукой по лицу. "Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождения мужчины", - добавили в пресс-службе главка. Как сообщал ранее телеканал "78", корреспондент Анастасия Курочкина, освещавшая ситуацию с запертой в машине собакой, подверглась нападению со стороны её хозяина: якобы мужчина вместо объяснений впал в ярость и, забрав ветрозащиту с микрофона, нанес Анастасии сильный удар в нос, из-за чего у девушки моментально пошла кровь. Канал также опубликовал короткое видео, на котором можно со спины увидеть мужчину с собакой в руках, который, предположительно, нападает на корреспондентку, а затем уходит, но его пытается догнать оператор.

https://ria.ru/20250121/samara-1994805154.html

https://ria.ru/20250120/podrostok-1994661508.html

россия

санкт-петербург

васильевский остров

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происшествия, россия, санкт-петербург, васильевский остров, следственный комитет россии (ск рф)