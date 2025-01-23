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Песков переадресовал вопрос о расторжении договора с САР в МИД - РИА Новости, 23.01.2025
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12:45 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/peskov-1995111084.html
Песков переадресовал вопрос о расторжении договора с САР в МИД
Песков переадресовал вопрос о расторжении договора с САР в МИД - РИА Новости, 23.01.2025
Песков переадресовал вопрос о расторжении договора с САР в МИД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус в МИД и... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:45:00+03:00
2025-01-23T12:45:00+03:00
россия
сирия
тартус (мухафаза)
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус в МИД и Минобороны. "Здесь я переадресую ваш вопрос в министерство обороны и в министерство иностранных дел", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить сообщения о решении Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус.
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россия, сирия, тартус (мухафаза), дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Тартус (мухафаза), Дмитрий Песков, В мире
Песков переадресовал вопрос о расторжении договора с САР в МИД

Песков переадресовал вопрос о ситуации с портом Тартус в МИД и Минобороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус в МИД и Минобороны.
"Здесь я переадресую ваш вопрос в министерство обороны и в министерство иностранных дел", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить сообщения о решении Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Сирии рассказали о переговорах с Россией о военных базах
22 января, 18:17
 
РоссияСирияТартус (мухафаза)Дмитрий ПесковВ мире
 
 
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