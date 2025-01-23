https://ria.ru/20250123/peskov-1995111084.html

Песков переадресовал вопрос о расторжении договора с САР в МИД

Песков переадресовал вопрос о расторжении договора с САР в МИД - РИА Новости, 23.01.2025

Песков переадресовал вопрос о расторжении договора с САР в МИД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус в МИД и... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:45:00+03:00

2025-01-23T12:45:00+03:00

2025-01-23T12:45:00+03:00

россия

сирия

тартус (мухафаза)

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сообщениях по решению Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус в МИД и Минобороны. "Здесь я переадресую ваш вопрос в министерство обороны и в министерство иностранных дел", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить сообщения о решении Сирии расторгнуть договор с РФ об аренде порта Тартус.

https://ria.ru/20250122/siriya-1995026789.html

россия

сирия

тартус (мухафаза)

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россия, сирия, тартус (мухафаза), дмитрий песков, в мире