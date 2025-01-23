https://ria.ru/20250123/oon-1995189957.html

Депутат Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ

Депутат Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ - РИА Новости, 23.01.2025

Депутат Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что передал в ООН доказательства существования... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:45:00+03:00

2025-01-23T17:45:00+03:00

2025-01-23T17:45:00+03:00

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киев

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служба безопасности украины

оон

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ. Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. "Направил материалы о существовании сети тайных тюрем и концлагерей СБУ, в которых применялись пытки и осуществлялись убийства несогласных с режимом Зеленского, председателю и всем членам Совета Безопасности ООН", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.

https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html

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в мире, киев, александр дубинский, иван баканов, василий малюк, служба безопасности украины, оон, верховная рада украины