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Депутат Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ - РИА Новости, 23.01.2025
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17:45 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/oon-1995189957.html
Депутат Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ
Депутат Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ - РИА Новости, 23.01.2025
Депутат Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что передал в ООН доказательства существования... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:45:00+03:00
2025-01-23T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ. Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. "Направил материалы о существовании сети тайных тюрем и концлагерей СБУ, в которых применялись пытки и осуществлялись убийства несогласных с режимом Зеленского, председателю и всем членам Совета Безопасности ООН", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
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в мире, киев, александр дубинский, иван баканов, василий малюк, служба безопасности украины, оон, верховная рада украины
В мире, Киев, Александр Дубинский, Иван Баканов, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, ООН, Верховная Рада Украины
Депутат Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ

Депутат Рады Дубинский передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ.
Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек.
"Направил материалы о существовании сети тайных тюрем и концлагерей СБУ, в которых применялись пытки и осуществлялись убийства несогласных с режимом Зеленского, председателю и всем членам Совета Безопасности ООН", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
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В миреКиевАлександр ДубинскийИван БакановВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныООНВерховная Рада Украины
 
 
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