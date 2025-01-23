https://ria.ru/20250123/moskva-1995198485.html

Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг АСИ по качеству жизни

Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг АСИ по качеству жизни - РИА Новости, 23.01.2025

Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг АСИ по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни по итогам 2024 года, сообщила глава агентства... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:29:00+03:00

2025-01-23T18:29:00+03:00

2025-01-23T18:29:00+03:00

санкт-петербург

россия

москва

владимир путин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983070821_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e7e9b1b7f4e174c7077f2b903ab960e4.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни по итогам 2024 года, сообщила глава агентства Светлана Чупшева. "Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстана, поднявшаяся на две позиции", - доложила глава АСИ на наблюдательном совете агентства под председательством президента РФ Владимира Путина. В топ-20 также вошли: Тюменская область, ХМАО, Московская область, Сахалинская область, Тульская и Нижегородская области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Севастополь, Чеченская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, Свердловская, Калужская, Челябинская и Мурманская области. Среди "новичков" в первой двадцатке рейтинга - Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области.Согласно результатам рейтинга, более половины (54%) респондентов отмечают, что за последние три года их населенный пункт стал лучше как место для жизни. В 2024 году 47 регионов улучшили качество жизни, 67% показателей выросли в среднем по стране.Рейтинг качества жизни населения, подготовленный АСИ, состоит из 140 опросных (опрошено почти 400 тысяч граждан), статистических и геоаналитических показателей, которые распределены по 10 элементам среды согласно аспектам жизни человека, например, "Медицинское обслуживание", "Образование и развитие" и прочее.В 2020 году инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов - по созданию качественной среды для жизни россиян - одобрил президент России Владимир Путин. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти в этом направлении разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, где они живут.

https://ria.ru/20241105/goroda-1832007799.html

https://ria.ru/20241217/vebrf-1989720955.html

санкт-петербург

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, москва, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)