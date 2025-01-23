Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг АСИ по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан вошли в топ-20 регионов по качеству жизни
"Москва-Сити" на рассвете. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни по итогам 2024 года, сообщила глава агентства Светлана Чупшева.
"Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстана, поднявшаяся на две позиции", - доложила глава АСИ на наблюдательном совете агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.
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В топ-20 также вошли: Тюменская область, ХМАО, Московская область, Сахалинская область, Тульская и Нижегородская области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Севастополь, Чеченская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, Свердловская, Калужская, Челябинская и Мурманская области.
Среди "новичков" в первой двадцатке рейтинга - Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области.
Согласно результатам рейтинга, более половины (54%) респондентов отмечают, что за последние три года их населенный пункт стал лучше как место для жизни. В 2024 году 47 регионов улучшили качество жизни, 67% показателей выросли в среднем по стране.
Рейтинг качества жизни населения, подготовленный АСИ, состоит из 140 опросных (опрошено почти 400 тысяч граждан), статистических и геоаналитических показателей, которые распределены по 10 элементам среды согласно аспектам жизни человека, например, "Медицинское обслуживание", "Образование и развитие" и прочее.
В 2020 году инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов - по созданию качественной среды для жизни россиян - одобрил президент России Владимир Путин. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти в этом направлении разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, где они живут.
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