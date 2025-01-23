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Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности - РИА Новости, 23.01.2025
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10:18 23.01.2025 (обновлено: 14:38 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/mintrud-1995086183.html
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности - РИА Новости, 23.01.2025
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности
Пособия по беременности и родам студенткам очных отделений повысят до уровня прожиточного минимума, сообщил министр труда Антон Котяков со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:18:00+03:00
2025-01-23T14:38:00+03:00
общество
россия
антон котяков
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пособия по беременности и родам студенткам очных отделений повысят до уровня прожиточного минимума, сообщил министр труда Антон Котяков со ссылкой на соответствующий законопроект."По поручению президента &lt;…&gt; Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов, — сказал глава ведомства.По данным пресс-службы министерства, после принятия закона пособия будут рассчитывать из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии.&quot;Оператором пособий предлагается определить Социальный фонд России как единое окно назначения федеральных мер социальной поддержки&quot;, — уточнил Котяков.Документ планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.Президент Владимир Путин на декабрьском заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил повысить пособия по беременности и родам студенткам.
https://ria.ru/20250116/posobie-1993974434.html
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общество, россия, антон котяков, госдума рф, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ, Владимир Путин
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности

Котяков: пособия по беременности для студенток повысят до прожиточного минимума

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пособия по беременности и родам студенткам очных отделений повысят до уровня прожиточного минимума, сообщил министр труда Антон Котяков со ссылкой на соответствующий законопроект.
"По поручению президента <…> Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов, — сказал глава ведомства.
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По данным пресс-службы министерства, после принятия закона пособия будут рассчитывать из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии.
«

"Оператором пособий предлагается определить Социальный фонд России как единое окно назначения федеральных мер социальной поддержки", — уточнил Котяков.

Документ планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.
Президент Владимир Путин на декабрьском заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил повысить пособия по беременности и родам студенткам.
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ОбществоРоссияАнтон КотяковГосдума РФВладимир Путин
 
 
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