https://ria.ru/20250123/mintrud-1995086183.html
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности - РИА Новости, 23.01.2025
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности
Пособия по беременности и родам студенткам очных отделений повысят до уровня прожиточного минимума, сообщил министр труда Антон Котяков со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:18:00+03:00
2025-01-23T10:18:00+03:00
2025-01-23T14:38:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пособия по беременности и родам студенткам очных отделений повысят до уровня прожиточного минимума, сообщил министр труда Антон Котяков со ссылкой на соответствующий законопроект."По поручению президента <…> Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов, — сказал глава ведомства.По данным пресс-службы министерства, после принятия закона пособия будут рассчитывать из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии."Оператором пособий предлагается определить Социальный фонд России как единое окно назначения федеральных мер социальной поддержки", — уточнил Котяков.Документ планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.Президент Владимир Путин на декабрьском заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил повысить пособия по беременности и родам студенткам.
https://ria.ru/20250116/posobie-1993974434.html
https://ria.ru/20241225/chuvashiya-1991208383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, госдума рф, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ, Владимир Путин
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности
Котяков: пособия по беременности для студенток повысят до прожиточного минимума