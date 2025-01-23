https://ria.ru/20250123/mintrud-1995086183.html

Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности

Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности - РИА Новости, 23.01.2025

Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности

Пособия по беременности и родам студенткам очных отделений повысят до уровня прожиточного минимума, сообщил министр труда Антон Котяков со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:18:00+03:00

2025-01-23T10:18:00+03:00

2025-01-23T14:38:00+03:00

общество

россия

антон котяков

госдума рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пособия по беременности и родам студенткам очных отделений повысят до уровня прожиточного минимума, сообщил министр труда Антон Котяков со ссылкой на соответствующий законопроект."По поручению президента <…> Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов, — сказал глава ведомства.По данным пресс-службы министерства, после принятия закона пособия будут рассчитывать из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии."Оператором пособий предлагается определить Социальный фонд России как единое окно назначения федеральных мер социальной поддержки", — уточнил Котяков.Документ планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.Президент Владимир Путин на декабрьском заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил повысить пособия по беременности и родам студенткам.

https://ria.ru/20250116/posobie-1993974434.html

https://ria.ru/20241225/chuvashiya-1991208383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, антон котяков, госдума рф, владимир путин