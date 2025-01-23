https://ria.ru/20250123/makhachkala-1995206281.html

В Махачкале электрический столб упал на маршрутку с пассажирами

В Махачкале электрический столб упал на маршрутку с пассажирами - РИА Новости, 23.01.2025

В Махачкале электрический столб упал на маршрутку с пассажирами

Столб линии электропередачи упал на маршрутное такси в Махачкале, кадры произошедшего в четверг распространились в местных Telegram-каналах. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:04:00+03:00

2025-01-23T19:04:00+03:00

2025-01-23T19:09:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 23 янв - РИА Новости. Столб линии электропередачи упал на маршрутное такси в Махачкале, кадры произошедшего в четверг распространились в местных Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в администрации города, инцидент случился с маршруткой №30, которая ехала согласно установленному маршруту. "Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Чтобы уйти от столкновения, водитель резко повернул направо, сбил ограждение и столб задел", – рассказали в мэрии. Там отметили, что никто не пострадал.

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россия, республика дагестан, махачкала, происшествия, дтп