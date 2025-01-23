Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего
Ковальчук: России надо быть сверхсильной для защиты своих интересов в Арктике
© iStock.com / piola666Ветрогенераторы в Арктике
© iStock.com / piola666
Ветрогенераторы в Арктике . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Арктика сейчас становится геополитическим "полигоном будущего", и России надо быть сверхсильной, чтобы безусловно обеспечивать свои интересы в этом регионе, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.
В Санкт-Петербурге в четверг помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел совещание по вопросам участия высших учебных заведений России в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения.
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"Если слушать, что говорит Трамп, мы с вами должны понимать, что в тот день, когда распался Советский Союз, закончилась Ялтинско-Потсдамская модель мира, потому что она держалась на Советском Союзе как на стержневом участнике. Это было очевидно любому думающему человеку", - сказал Ковальчук, выступая на совещании.
По его мнению, сейчас должна возникнуть новая модель и она уже формируется.
"Но мы должны понимать, что существенной частью этой модели является Арктика. И Арктика является нашим глобальным преимуществом, что наш президент абсолютно четко сформулировал и сделал массу шагов для этого", - подчеркнул Ковальчук.
Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, только у нее есть атомные ледоколы, отметил глава "Курчатовского института". "Это понимаем не только мы. И Арктика – это полигон будущего", - добавил он.
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США "сейчас будут идти в Арктику", полагает Ковальчук. "Ведь разговоры о Гренландии, о Канаде - это же о чем речь? Они - арктическая страна. А сегодня, если возьмут Канаду и Гренландию, они становятся равновелики нам (в Арктике - ред.). Значит, они нас исключают из Арктического совета, я не хочу вдаваться в детали. Идет борьба на всех этажах - двухсотмильная зона и прочее. Значит, мы должны быть сверхсильными, и сегодня мы в Арктике можем занять позиции, в которых очень трудно будет нас догнать", - отметил Ковальчук.
По его словам, именно Морская коллегия РФ под руководством Патрушева может "консолидировать все силы, все мнения" и выработать принципиально новую концепцию для защиты и продвижения национальных интересов России в Арктике.
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