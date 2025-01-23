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Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего - РИА Новости, 23.01.2025
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14:22 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/kovalchuk-1995130042.html
Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего
Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего - РИА Новости, 23.01.2025
Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего
Арктика сейчас становится геополитическим "полигоном будущего", и России надо быть сверхсильной, чтобы безусловно обеспечивать свои интересы в этом регионе,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:22:00+03:00
2025-01-23T14:22:00+03:00
россия
арктика
гренландия
михаил ковальчук
николай патрушев
курчатовский институт
арктический совет
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Арктика сейчас становится геополитическим "полигоном будущего", и России надо быть сверхсильной, чтобы безусловно обеспечивать свои интересы в этом регионе, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук. В Санкт-Петербурге в четверг помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел совещание по вопросам участия высших учебных заведений России в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения. "Если слушать, что говорит Трамп, мы с вами должны понимать, что в тот день, когда распался Советский Союз, закончилась Ялтинско-Потсдамская модель мира, потому что она держалась на Советском Союзе как на стержневом участнике. Это было очевидно любому думающему человеку", - сказал Ковальчук, выступая на совещании. По его мнению, сейчас должна возникнуть новая модель и она уже формируется. "Но мы должны понимать, что существенной частью этой модели является Арктика. И Арктика является нашим глобальным преимуществом, что наш президент абсолютно четко сформулировал и сделал массу шагов для этого", - подчеркнул Ковальчук. Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, только у нее есть атомные ледоколы, отметил глава "Курчатовского института". "Это понимаем не только мы. И Арктика – это полигон будущего", - добавил он. США "сейчас будут идти в Арктику", полагает Ковальчук. "Ведь разговоры о Гренландии, о Канаде - это же о чем речь? Они - арктическая страна. А сегодня, если возьмут Канаду и Гренландию, они становятся равновелики нам (в Арктике - ред.). Значит, они нас исключают из Арктического совета, я не хочу вдаваться в детали. Идет борьба на всех этажах - двухсотмильная зона и прочее. Значит, мы должны быть сверхсильными, и сегодня мы в Арктике можем занять позиции, в которых очень трудно будет нас догнать", - отметил Ковальчук. По его словам, именно Морская коллегия РФ под руководством Патрушева может "консолидировать все силы, все мнения" и выработать принципиально новую концепцию для защиты и продвижения национальных интересов России в Арктике.
https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html
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россия, арктика, гренландия, михаил ковальчук, николай патрушев, курчатовский институт, арктический совет, политика
Россия, Арктика, Гренландия, Михаил Ковальчук, Николай Патрушев, Курчатовский институт, Арктический совет, Политика
Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего

Ковальчук: России надо быть сверхсильной для защиты своих интересов в Арктике

© iStock.com / piola666Ветрогенераторы в Арктике
Ветрогенераторы в Арктике - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© iStock.com / piola666
Ветрогенераторы в Арктике . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Арктика сейчас становится геополитическим "полигоном будущего", и России надо быть сверхсильной, чтобы безусловно обеспечивать свои интересы в этом регионе, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.
В Санкт-Петербурге в четверг помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел совещание по вопросам участия высших учебных заведений России в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения.
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"Если слушать, что говорит Трамп, мы с вами должны понимать, что в тот день, когда распался Советский Союз, закончилась Ялтинско-Потсдамская модель мира, потому что она держалась на Советском Союзе как на стержневом участнике. Это было очевидно любому думающему человеку", - сказал Ковальчук, выступая на совещании.
По его мнению, сейчас должна возникнуть новая модель и она уже формируется.
"Но мы должны понимать, что существенной частью этой модели является Арктика. И Арктика является нашим глобальным преимуществом, что наш президент абсолютно четко сформулировал и сделал массу шагов для этого", - подчеркнул Ковальчук.
Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, только у нее есть атомные ледоколы, отметил глава "Курчатовского института". "Это понимаем не только мы. И Арктика – это полигон будущего", - добавил он.
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США "сейчас будут идти в Арктику", полагает Ковальчук. "Ведь разговоры о Гренландии, о Канаде - это же о чем речь? Они - арктическая страна. А сегодня, если возьмут Канаду и Гренландию, они становятся равновелики нам (в Арктике - ред.). Значит, они нас исключают из Арктического совета, я не хочу вдаваться в детали. Идет борьба на всех этажах - двухсотмильная зона и прочее. Значит, мы должны быть сверхсильными, и сегодня мы в Арктике можем занять позиции, в которых очень трудно будет нас догнать", - отметил Ковальчук.
По его словам, именно Морская коллегия РФ под руководством Патрушева может "консолидировать все силы, все мнения" и выработать принципиально новую концепцию для защиты и продвижения национальных интересов России в Арктике.
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РоссияАрктикаГренландияМихаил КовальчукНиколай ПатрушевКурчатовский институтАрктический советПолитика
 
 
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