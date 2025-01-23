https://ria.ru/20250123/kovalchuk-1995130042.html

Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего

Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего - РИА Новости, 23.01.2025

Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего

Арктика сейчас становится геополитическим "полигоном будущего", и России надо быть сверхсильной, чтобы безусловно обеспечивать свои интересы в этом регионе,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:22:00+03:00

2025-01-23T14:22:00+03:00

2025-01-23T14:22:00+03:00

россия

арктика

гренландия

михаил ковальчук

николай патрушев

курчатовский институт

арктический совет

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Арктика сейчас становится геополитическим "полигоном будущего", и России надо быть сверхсильной, чтобы безусловно обеспечивать свои интересы в этом регионе, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук. В Санкт-Петербурге в четверг помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел совещание по вопросам участия высших учебных заведений России в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения. "Если слушать, что говорит Трамп, мы с вами должны понимать, что в тот день, когда распался Советский Союз, закончилась Ялтинско-Потсдамская модель мира, потому что она держалась на Советском Союзе как на стержневом участнике. Это было очевидно любому думающему человеку", - сказал Ковальчук, выступая на совещании. По его мнению, сейчас должна возникнуть новая модель и она уже формируется. "Но мы должны понимать, что существенной частью этой модели является Арктика. И Арктика является нашим глобальным преимуществом, что наш президент абсолютно четко сформулировал и сделал массу шагов для этого", - подчеркнул Ковальчук. Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, только у нее есть атомные ледоколы, отметил глава "Курчатовского института". "Это понимаем не только мы. И Арктика – это полигон будущего", - добавил он. США "сейчас будут идти в Арктику", полагает Ковальчук. "Ведь разговоры о Гренландии, о Канаде - это же о чем речь? Они - арктическая страна. А сегодня, если возьмут Канаду и Гренландию, они становятся равновелики нам (в Арктике - ред.). Значит, они нас исключают из Арктического совета, я не хочу вдаваться в детали. Идет борьба на всех этажах - двухсотмильная зона и прочее. Значит, мы должны быть сверхсильными, и сегодня мы в Арктике можем занять позиции, в которых очень трудно будет нас догнать", - отметил Ковальчук. По его словам, именно Морская коллегия РФ под руководством Патрушева может "консолидировать все силы, все мнения" и выработать принципиально новую концепцию для защиты и продвижения национальных интересов России в Арктике.

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https://ria.ru/20240415/arktika-1940127696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, арктика, гренландия, михаил ковальчук, николай патрушев, курчатовский институт, арктический совет, политика