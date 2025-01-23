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Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.01.2025
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09:54 23.01.2025 (обновлено: 10:36 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/kosachev-1995081884.html
Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде
Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде
Призыв президента США Дональда Трампа к России немедленно завершить СВО демонстрирует полное непонимание им сути и причин украинского конфликта, Трамп также... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:54:00+03:00
2025-01-23T10:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Призыв президента США Дональда Трампа к России немедленно завершить СВО демонстрирует полное непонимание им сути и причин украинского конфликта, Трамп также показал непонимание хода и итогов Второй мировой войны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. "Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть - ниже плинтуса. Что не может не вызывать сожаления и тревоги", - написал Косачев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде

Сенатор Косачев: Трамп не понимает причин и состояние украинского конфликта

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Призыв президента США Дональда Трампа к России немедленно завершить СВО демонстрирует полное непонимание им сути и причин украинского конфликта, Трамп также показал непонимание хода и итогов Второй мировой войны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России
Вчера, 09:47
"Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть - ниже плинтуса. Что не может не вызывать сожаления и тревоги", - написал Косачев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Башне Трампа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"Разрешил ударить по противнику". Зачем Трамп сделал одолжение Киеву
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампКонстантин КосачевВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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