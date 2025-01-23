https://ria.ru/20250123/kosachev-1995081884.html

Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде

Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде

Призыв президента США Дональда Трампа к России немедленно завершить СВО демонстрирует полное непонимание им сути и причин украинского конфликта, Трамп также... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:54:00+03:00

2025-01-23T09:54:00+03:00

2025-01-23T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Призыв президента США Дональда Трампа к России немедленно завершить СВО демонстрирует полное непонимание им сути и причин украинского конфликта, Трамп также показал непонимание хода и итогов Второй мировой войны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. "Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть - ниже плинтуса. Что не может не вызывать сожаления и тревоги", - написал Косачев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html

https://ria.ru/20250123/ukraina-1994854699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф