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В Казахстане произошло ДТП с участием 19 машин - РИА Новости, 23.01.2025
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14:12 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/kazahstan-1995128769.html
В Казахстане произошло ДТП с участием 19 машин
В Казахстане произошло ДТП с участием 19 машин - РИА Новости, 23.01.2025
В Казахстане произошло ДТП с участием 19 машин
ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Карагандинской области в центральной части Казахстана, девять пострадавших попали в больницу, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:12:00+03:00
2025-01-23T14:12:00+03:00
авто
карагандинская область
казахстан
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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АСТАНА, 23 янв - РИА Новости. ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Карагандинской области в центральной части Казахстана, девять пострадавших попали в больницу, сообщает МЧС республики. "Около 13.00 в Карагандинской области в 20 километрах от села Аксу-Аюлы на участке реконструкции автодороги Екатеринбург – Алматы произошло столкновение 19 легковых автомашин", - говорится в сообщении. По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях. На место происшествия прибыли спасатели, психологи и медработники. Для обогрева участников ДТП спасатели задействовали грузовой автомобиль-"вахтовку", девять пострадавших доставлены на скорой в районную больницу Аксу-Аюлы. На данный момент затора нет, движение осуществляется по выделенной встречной полосе, отмечается в публикации. В среду национальный гидрометеорологический центр "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение во всех областях республики на ближайшие двое суток, в большей части регионов страны метель, снегопад и гололедица. В течение последних полутора суток МЧС сообщает об эвакуации из снежных заносов легковых автомобилей и автобусов на трассах на востоке, в центре и юге Казахстана. Движение на отдельных участках автотрасс периодически закрывается.
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карагандинская область
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авто, карагандинская область, казахстан, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Авто, Карагандинская область, Казахстан, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Казахстане произошло ДТП с участием 19 машин

В Карагандинской области Казахстана произошло ДТП с участием 19 автомобилей

© Кадр видео из соцсетейДТП с участием 19 автомобилей в Карагандинской области Казахстана
ДТП с участием 19 автомобилей в Карагандинской области Казахстана - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
ДТП с участием 19 автомобилей в Карагандинской области Казахстана
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АСТАНА, 23 янв - РИА Новости. ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Карагандинской области в центральной части Казахстана, девять пострадавших попали в больницу, сообщает МЧС республики.
"Около 13.00 в Карагандинской области в 20 километрах от села Аксу-Аюлы на участке реконструкции автодороги Екатеринбург – Алматы произошло столкновение 19 легковых автомашин", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях. На место происшествия прибыли спасатели, психологи и медработники. Для обогрева участников ДТП спасатели задействовали грузовой автомобиль-"вахтовку", девять пострадавших доставлены на скорой в районную больницу Аксу-Аюлы. На данный момент затора нет, движение осуществляется по выделенной встречной полосе, отмечается в публикации.
В среду национальный гидрометеорологический центр "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение во всех областях республики на ближайшие двое суток, в большей части регионов страны метель, снегопад и гололедица. В течение последних полутора суток МЧС сообщает об эвакуации из снежных заносов легковых автомобилей и автобусов на трассах на востоке, в центре и юге Казахстана. Движение на отдельных участках автотрасс периодически закрывается.
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