Рейтинг@Mail.ru
Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/grossi-1995218310.html
Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС
Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС - РИА Новости, 23.01.2025
Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС
МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС, слышны частые взрывы за пределами площадки, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, его слова приводятся в РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:28:00+03:00
2025-01-23T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970587292_0:20:2753:1569_1920x0_80_0_0_205e83391704e7d2585c0672cb0a8aeb.jpg
ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС, слышны частые взрывы за пределами площадки, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, его слова приводятся в релизе агентства."Вот уже почти три года мы делаем все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС и в других местах... Авария не произошла, но ситуация не улучшается. Она по-прежнему нестабильна. Я по-прежнему серьезно обеспокоен ядерной безопасностью... в том числе на Запорожской площадке. Наша работа еще далека от завершения", - сказал он. Там отмечается, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, в течение последней недели слышали частые взрывы за пределами площадки, "что еще раз подчеркивает сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности в ходе военного конфликта". При этом о повреждениях самой станции не сообщалось. "Хотя звуки военных действий поблизости были обычным явлением с тех пор, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на ЗАЭС в сентябре 2022 года, в последние недели они происходят практически ежедневно", - добавили в Агентстве. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20250123/energodar-1995066989.html
https://ria.ru/20250123/energodar-1995056917.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970587292_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_e30ed77030ae44608c3fb8b6a985da21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины
Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС

Гросси выразил обеспокоенность почти ежедневными взрывами в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС, слышны частые взрывы за пределами площадки, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, его слова приводятся в релизе агентства.
"Вот уже почти три года мы делаем все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС и в других местах... Авария не произошла, но ситуация не улучшается. Она по-прежнему нестабильна. Я по-прежнему серьезно обеспокоен ядерной безопасностью... в том числе на Запорожской площадке. Наша работа еще далека от завершения", - сказал он.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ
Вчера, 06:53
Там отмечается, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, в течение последней недели слышали частые взрывы за пределами площадки, "что еще раз подчеркивает сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности в ходе военного конфликта". При этом о повреждениях самой станции не сообщалось.
"Хотя звуки военных действий поблизости были обычным явлением с тех пор, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на ЗАЭС в сентябре 2022 года, в последние недели они происходят практически ежедневно", - добавили в Агентстве.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом
Вчера, 01:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала