https://ria.ru/20250123/grossi-1995218310.html

Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС

Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС - РИА Новости, 23.01.2025

Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС

МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС, слышны частые взрывы за пределами площадки, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, его слова приводятся в РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:28:00+03:00

2025-01-23T20:28:00+03:00

2025-01-23T20:28:00+03:00

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ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС, слышны частые взрывы за пределами площадки, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, его слова приводятся в релизе агентства."Вот уже почти три года мы делаем все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС и в других местах... Авария не произошла, но ситуация не улучшается. Она по-прежнему нестабильна. Я по-прежнему серьезно обеспокоен ядерной безопасностью... в том числе на Запорожской площадке. Наша работа еще далека от завершения", - сказал он. Там отмечается, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, в течение последней недели слышали частые взрывы за пределами площадки, "что еще раз подчеркивает сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности в ходе военного конфликта". При этом о повреждениях самой станции не сообщалось. "Хотя звуки военных действий поблизости были обычным явлением с тех пор, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на ЗАЭС в сентябре 2022 года, в последние недели они происходят практически ежедневно", - добавили в Агентстве. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.

https://ria.ru/20250123/energodar-1995066989.html

https://ria.ru/20250123/energodar-1995056917.html

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россия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, вооруженные силы украины