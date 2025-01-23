https://ria.ru/20250123/gosduma-1995167318.html

В Госдуму внесли проект о заморозке средств причастных к диверсиям

В Госдуму внесли проект о заморозке средств причастных к диверсиям - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуму внесли проект о заморозке средств причастных к диверсиям

Сенаторы и депутаты направили в Госдуму законопроект о заморозке финансовых средств и имущества причастных к диверсиям, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:10:00+03:00

2025-01-23T16:10:00+03:00

2025-01-23T16:58:00+03:00

александр шендерюк-жидков

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Сенаторы и депутаты направили в Госдуму законопроект о заморозке финансовых средств и имущества причастных к диверсиям, сообщил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда, один из авторов документа Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, изменения предлагается внести в статью 74 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ есть в распоряжении агентства. "Законопроектом предусматривается расширение полномочий межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма в части установления в качестве основания для принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц наличие достаточных оснований подозревать их причастность к диверсионной деятельности (в том числе к финансированию диверсии)", - говорится в пояснительной записке.Правительство РФ поддержало документ, отметив, что реализация положений законопроекта "позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры".В пояснительной записке к проекту отмечается, что в условиях нынешней общественно-политической обстановки повышение уровня антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов выступает в качестве одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.При этом парламентарии отмечают, что в настоящее время в соответствии с законодательством применение мер по блокировке финансовых средств и имущества возможно только для целей противодействия финансированию терроризма. Диверсионная деятельность им не охватывается, "в связи с чем возможность недопущения диверсий путем блокировки средств, необходимых для совершения таких преступлений, отсутствует".Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ, говорится в документе.Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Принятие законопроекта также не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований и не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы РФ, поясняют разработчики.

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александр шендерюк-жидков, госдума рф, совет федерации рф, политика, россия