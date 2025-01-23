Экс-депутат Госдумы Глущенко получил 18 лет за тройное убийство
Экс-депутат ГД Глущенко получил еще 18 лет колонии за тройное убийство на Кипре
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаМихаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео
Михаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко к 18 годам лишения свободы за тройное убийство на Кипре, а с учетом предыдущего срока — к 24 годам, заявила объединенная пресс-служба судов города.
"Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности — 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 000 рублей", — говорится в сообщении.
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Мужчину обвиняли в организации убийства двух и более лиц, вину он отрицал. Ранее коллегия присяжных признала экс-депутата виновным и не заслуживающим снисхождения.
В июне 2021 года Глущенко обвинили в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. В июне 2009-го его задержали. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже.
По версии следствия, экс-депутат благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение — до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты, после чего Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в десять миллионов долларов.
В 2015 году Октябрьский районный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей за организацию посягательства на жизнь государственного деятеля по делу об убийстве Галины Старовойтовой.
Депутата и правозащитника Старовойтову убили в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
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