https://ria.ru/20250123/gluschenko-1995121778.html

Экс-депутат Госдумы Глущенко получил 18 лет за тройное убийство

Экс-депутат Госдумы Глущенко получил 18 лет за тройное убийство - РИА Новости, 23.01.2025

Экс-депутат Госдумы Глущенко получил 18 лет за тройное убийство

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко к 18 годам лишения свободы за тройное убийство на Кипре, а с учетом... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:34:00+03:00

2025-01-23T13:34:00+03:00

2025-01-23T14:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко к 18 годам лишения свободы за тройное убийство на Кипре, а с учетом предыдущего срока — к 24 годам, заявила объединенная пресс-служба судов города. "Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности — 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 000 рублей", — говорится в сообщении. Мужчину обвиняли в организации убийства двух и более лиц, вину он отрицал. Ранее коллегия присяжных признала экс-депутата виновным и не заслуживающим снисхождения.В июне 2021 года Глущенко обвинили в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. В июне 2009-го его задержали. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже.По версии следствия, экс-депутат благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение — до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты, после чего Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в десять миллионов долларов. В 2015 году Октябрьский районный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей за организацию посягательства на жизнь государственного деятеля по делу об убийстве Галины Старовойтовой.

https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html

https://ria.ru/20241122/shilkin-1985220253.html

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происшествия, санкт-петербург, кипр, россия, михаил глущенко, галина старовойтова, госдума рф, главное разведывательное управление рф