https://ria.ru/20250123/energodar-1995066989.html
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ
Прекращение террора города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск возможно после переговоров между лидерами России и США, так как... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T06:53:00+03:00
2025-01-23T06:53:00+03:00
2025-01-23T06:54:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Прекращение террора города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск возможно после переговоров между лидерами России и США, так как Украина находится под внешним управлением, сказал РИА Новости врио главы администрации Энергодара Максим Пухов. Украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, используя как минимум четыре беспилотника, сообщила ранее администрация города. Пострадавших в результате атаки нет. О совершенной атаке администрация Запорожской АЭС проинформирует инспекторов МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Безусловно надежда на прекращение террора Энергодара со стороны ВСУ есть, поскольку Украина, как государство, находится под внешним управлением. Если это и произойдет, то после переговоров между вновь избранным президентом США и нашим лидером Владимиром Путиным", - сказал Пухов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20250116/energodar-1993943879.html
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энергодар, россия, сша, владимир путин, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Энергодар, Россия, США, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ
Врио главы Энергодара Пухов надеется на прекращение террора со стороны ВСУ