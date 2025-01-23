Рейтинг@Mail.ru
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 23.01.2025 (обновлено: 06:54 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/energodar-1995066989.html
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ
Прекращение террора города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск возможно после переговоров между лидерами России и США, так как... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T06:53:00+03:00
2025-01-23T06:54:00+03:00
энергодар
россия
сша
владимир путин
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Прекращение террора города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск возможно после переговоров между лидерами России и США, так как Украина находится под внешним управлением, сказал РИА Новости врио главы администрации Энергодара Максим Пухов. Украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, используя как минимум четыре беспилотника, сообщила ранее администрация города. Пострадавших в результате атаки нет. О совершенной атаке администрация Запорожской АЭС проинформирует инспекторов МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Безусловно надежда на прекращение террора Энергодара со стороны ВСУ есть, поскольку Украина, как государство, находится под внешним управлением. Если это и произойдет, то после переговоров между вновь избранным президентом США и нашим лидером Владимиром Путиным", - сказал Пухов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20250116/energodar-1993943879.html
https://ria.ru/20250123/energodar-1995056917.html
энергодар
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_f9be1f554223756b8bcbc60b56e45554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, россия, сша, владимир путин, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Энергодар, Россия, США, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Власти Энергодара выразили надежду на прекращение террора со стороны ВСУ

Врио главы Энергодара Пухов надеется на прекращение террора со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Прекращение террора города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск возможно после переговоров между лидерами России и США, так как Украина находится под внешним управлением, сказал РИА Новости врио главы администрации Энергодара Максим Пухов.
Украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, используя как минимум четыре беспилотника, сообщила ранее администрация города. Пострадавших в результате атаки нет. О совершенной атаке администрация Запорожской АЭС проинформирует инспекторов МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС
16 января, 05:55
"Безусловно надежда на прекращение террора Энергодара со стороны ВСУ есть, поскольку Украина, как государство, находится под внешним управлением. Если это и произойдет, то после переговоров между вновь избранным президентом США и нашим лидером Владимиром Путиным", - сказал Пухов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом
01:09
 
ЭнергодарРоссияСШАВладимир ПутинРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала