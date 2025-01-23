https://ria.ru/20250123/dtp-1995225321.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до десяти
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до десяти - РИА Новости, 23.01.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до десяти
Число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до десяти, сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:08:00+03:00
2025-01-23T22:08:00+03:00
2025-01-23T23:40:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до десяти, сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще восемь пострадавших, в том числе семеро детей, госпитализированы, сообщил Минздрав РФ. Всего в автобусе находились около 20 детей.По словам Себелева, семерых пострадавших детей из районной больницы направили в Волгоград, медики осматривают других школьников на дому."Из осмотренных три человека сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ. Они требуют дополнительного медицинского наблюдения. Уже по данным обследований мы примем решение о дальнейшей либо эвакуации, либо оставим их на месте в Октябрьской центральной районной больнице", - сказал Себелев на видео, размещенном в Telegram-канала администрации области.Таким образом, число пострадавших детей выросло до десяти.
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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД.
2025-01-23T22:08
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россия, дтп, происшествия, волгоградская область
Россия, ДТП, Происшествия, Волгоградская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до десяти
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до десяти