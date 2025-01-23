https://ria.ru/20250123/dtp-1995225321.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до десяти

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до десяти - РИА Новости, 23.01.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до десяти

Число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до десяти, сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T22:08:00+03:00

2025-01-23T22:08:00+03:00

2025-01-23T23:40:00+03:00

россия

дтп

происшествия

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995145773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74fc7681af5fec359bdc5124f2154fae.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до десяти, сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще восемь пострадавших, в том числе семеро детей, госпитализированы, сообщил Минздрав РФ. Всего в автобусе находились около 20 детей.По словам Себелева, семерых пострадавших детей из районной больницы направили в Волгоград, медики осматривают других школьников на дому."Из осмотренных три человека сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ. Они требуют дополнительного медицинского наблюдения. Уже по данным обследований мы примем решение о дальнейшей либо эвакуации, либо оставим их на месте в Октябрьской центральной районной больнице", - сказал Себелев на видео, размещенном в Telegram-канала администрации области.Таким образом, число пострадавших детей выросло до десяти.

https://ria.ru/20241122/izhevsk-1985140978.html

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД. 2025-01-23T22:08 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дтп, происшествия, волгоградская область