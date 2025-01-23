Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области госпитализировали
Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области госпитализировали
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области, в том числе семь детей, госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей.
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"Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области, в том числе семь детей, госпитализированы в Октябрьскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая помощь, проводятся обследования",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что в район прибыли медицинские бригады для эвакуации пострадавших детей на лечение в больницы Волгограда. По прибытии будут проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России, отметил Кузнецов.