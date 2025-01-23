https://ria.ru/20250123/dtp-1995178606.html

Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области госпитализировали

Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области госпитализировали - РИА Новости, 23.01.2025

Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области госпитализировали

Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области, в том числе семь детей, госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил помощник министра... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:02:00+03:00

2025-01-23T17:02:00+03:00

2025-01-23T17:04:00+03:00

происшествия

волгоградская область

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области, в том числе семь детей, госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей."Восемь пострадавших в ДТП в Волгоградской области, в том числе семь детей, госпитализированы в Октябрьскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая помощь, проводятся обследования",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в район прибыли медицинские бригады для эвакуации пострадавших детей на лечение в больницы Волгограда. По прибытии будут проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России, отметил Кузнецов.

https://ria.ru/20250123/dtp-1995179162.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область