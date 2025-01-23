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Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами - РИА Новости, 23.01.2025
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17:22 23.01.2025 (обновлено: 17:31 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/delfiny-1995183816.html
Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами
Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами - РИА Новости, 23.01.2025
Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами
После аварии с танкерами в Черном море пока обнаружено 49 погибших дельфинов, но нужно точно определить причины гибели до марта, когда в Керченском проливе... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:22:00+03:00
2025-01-23T17:31:00+03:00
происшествия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. После аварии с танкерами в Черном море пока обнаружено 49 погибших дельфинов, но нужно точно определить причины гибели до марта, когда в Керченском проливе начнется миграция китообразных, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Дельфины. На сегодня обнаружено 49 погибших особей. Основная задача, которая стоит перед биологами – точно определить причины гибели до того, как в Керченском проливе начнётся миграция китообразных, а это март", - сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Он отметил, что ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом, в нее входят РАН, ВНИРО и Московский зоопарк.
https://ria.ru/20250123/mazut-1995183263.html
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происшествия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами

Глава Минприроды: после аварии с танкерами нашли 49 погибших дельфинов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Сотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. После аварии с танкерами в Черном море пока обнаружено 49 погибших дельфинов, но нужно точно определить причины гибели до марта, когда в Керченском проливе начнется миграция китообразных, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Дельфины. На сегодня обнаружено 49 погибших особей. Основная задача, которая стоит перед биологами – точно определить причины гибели до того, как в Керченском проливе начнётся миграция китообразных, а это март", - сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом, в нее входят РАН, ВНИРО и Московский зоопарк.
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута
Вчера, 17:19
 
ПроисшествияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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