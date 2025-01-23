https://ria.ru/20250123/delfiny-1995183816.html
Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами
Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами - РИА Новости, 23.01.2025
Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами
После аварии с танкерами в Черном море пока обнаружено 49 погибших дельфинов, но нужно точно определить причины гибели до марта, когда в Керченском проливе... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:22:00+03:00
2025-01-23T17:22:00+03:00
2025-01-23T17:31:00+03:00
происшествия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. После аварии с танкерами в Черном море пока обнаружено 49 погибших дельфинов, но нужно точно определить причины гибели до марта, когда в Керченском проливе начнется миграция китообразных, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Дельфины. На сегодня обнаружено 49 погибших особей. Основная задача, которая стоит перед биологами – точно определить причины гибели до того, как в Керченском проливе начнётся миграция китообразных, а это март", - сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Он отметил, что ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом, в нее входят РАН, ВНИРО и Московский зоопарк.
https://ria.ru/20250123/mazut-1995183263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами
Глава Минприроды: после аварии с танкерами нашли 49 погибших дельфинов