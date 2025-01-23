https://ria.ru/20250123/delfiny-1995183816.html

Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами

Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами - РИА Новости, 23.01.2025

Глава Минприроды сообщил о 49 погибших дельфинов после аварии с танкерами

После аварии с танкерами в Черном море пока обнаружено 49 погибших дельфинов, но нужно точно определить причины гибели до марта, когда в Керченском проливе... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:22:00+03:00

2025-01-23T17:22:00+03:00

2025-01-23T17:31:00+03:00

происшествия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. После аварии с танкерами в Черном море пока обнаружено 49 погибших дельфинов, но нужно точно определить причины гибели до марта, когда в Керченском проливе начнется миграция китообразных, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Дельфины. На сегодня обнаружено 49 погибших особей. Основная задача, которая стоит перед биологами – точно определить причины гибели до того, как в Керченском проливе начнётся миграция китообразных, а это март", - сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Он отметил, что ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом, в нее входят РАН, ВНИРО и Московский зоопарк.

https://ria.ru/20250123/mazut-1995183263.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе