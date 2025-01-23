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Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом

Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.01.2025

Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом

Двое детей, пострадавших в ДТП в Волгоградской области, в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:22:00+03:00

2025-01-23T20:22:00+03:00

2025-01-23T20:29:00+03:00

происшествия

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мария львова-белова

октябрьский район

hyundai creta

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП в Волгоградской области, в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще восемь пострадавших, в том числе семеро детей, госпитализированы, сообщил Минздрав РФ. Всего в автобусе находились около 20 детей. СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"."Семеро детей доставлены в больницу Волгограда после ДТП с автобусом. Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250123/dtp-1995143691.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мария львова-белова, октябрьский район, hyundai creta