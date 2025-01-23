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После ДТП с автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей

После ДТП с автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей - РИА Новости, 23.01.2025

После ДТП с автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей

Четверо детей госпитализированы после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:23:00+03:00

2025-01-23T15:23:00+03:00

2025-01-23T15:39:00+03:00

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Четверо детей госпитализированы после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Всего в автобусе находилось около 20 детей."По информации, поступающей от рабочей группы, в настоящее время медицинскую помощь в условиях стационара оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Один десятилетний ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении властей.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994392994.html

волгоград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград