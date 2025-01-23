После ДТП с автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей
После ДТП со школьным автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Четверо детей госпитализированы после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Всего в автобусе находилось около 20 детей.
"По информации, поступающей от рабочей группы, в настоящее время медицинскую помощь в условиях стационара оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Один десятилетний ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении властей.
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