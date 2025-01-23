https://ria.ru/20250123/avtobus-1995145485.html

В автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей

В автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей - РИА Новости, 23.01.2025

В автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей

Около 20 детей находились в школьном автобусе, попавшим в ДТП под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:18:00+03:00

2025-01-23T15:18:00+03:00

2025-01-23T15:29:00+03:00

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Около 20 детей находились в школьном автобусе, попавшим в ДТП под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области."Около 20 детей было в автобусе", - сообщили РИА Новости в полиции.Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб.

https://ria.ru/20250123/dtp-1995143691.html

волгоград

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2025

Варвара Скокшина

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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД. 2025-01-23T15:18 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград