https://ria.ru/20250123/avtobus-1995145485.html
В автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей
В автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей - РИА Новости, 23.01.2025
В автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей
Около 20 детей находились в школьном автобусе, попавшим в ДТП под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:18:00+03:00
2025-01-23T15:18:00+03:00
2025-01-23T15:29:00+03:00
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Около 20 детей находились в школьном автобусе, попавшим в ДТП под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области."Около 20 детей было в автобусе", - сообщили РИА Новости в полиции.Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб.
https://ria.ru/20250123/dtp-1995143691.html
волгоград
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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД.
2025-01-23T15:18
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград
В автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей
В школьном автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей