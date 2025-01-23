https://ria.ru/20250123/avtobus-1995144511.html

На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направили скорую помощь

На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направили скорую помощь - РИА Новости, 23.01.2025

На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направили скорую помощь

На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших, сообщает администрация... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:16:00+03:00

2025-01-23T15:16:00+03:00

2025-01-23T15:28:00+03:00

волгоград

происшествия

волгоградская область

октябрьский район

hyundai creta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995144729_0:86:1200:761_1920x0_80_0_0_8a0f74619d6f315fcd3b4df94e9b50a3.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале."По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы, попавший в ДТП в Октябрьском районе, ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий. На место происшествия незамедлительно направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что в случае необходимости на место ЧП привлекут санитарную авиацию.Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб.

https://ria.ru/20250123/dtp-1995143427.html

волгоград

волгоградская область

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, происшествия, волгоградская область, октябрьский район, hyundai creta