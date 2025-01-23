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На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направили скорую помощь
На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направили скорую помощь - РИА Новости, 23.01.2025
На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направили скорую помощь
На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших, сообщает администрация... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:16:00+03:00
2025-01-23T15:16:00+03:00
2025-01-23T15:28:00+03:00
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале."По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы, попавший в ДТП в Октябрьском районе, ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий. На место происшествия незамедлительно направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что в случае необходимости на место ЧП привлекут санитарную авиацию.Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб.
https://ria.ru/20250123/dtp-1995143427.html
волгоград
волгоградская область
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волгоград, происшествия, волгоградская область, октябрьский район, hyundai creta
Волгоград, Происшествия, Волгоградская область, Октябрьский район, Hyundai Creta
На место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом направили скорую помощь
К месту ДТП со школьным автобусом прибудут десять бригад скорой помощи