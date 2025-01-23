https://ria.ru/20250123/avtobus-1995133347.html
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 23.01.2025
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:37:00+03:00
2025-01-23T14:37:00+03:00
2025-01-23T15:21:00+03:00
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.00 на автодороге Волгоград - Котельниково - Сальск возле села Шелестово."В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20250123/cheljabinsk-1995092687.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД.
2025-01-23T14:37
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие