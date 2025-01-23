https://ria.ru/20250123/avtobus-1995133347.html

В Волгоградской области перевернулся школьный автобус

В Волгоградской области перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 23.01.2025

В Волгоградской области перевернулся школьный автобус

Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:37:00+03:00

2025-01-23T14:37:00+03:00

2025-01-23T15:21:00+03:00

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.00 на автодороге Волгоград - Котельниково - Сальск возле села Шелестово."В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20250123/cheljabinsk-1995092687.html

волгоградская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД. 2025-01-23T14:37 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область