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В Волгоградской области перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 23.01.2025
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14:37 23.01.2025 (обновлено: 15:21 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/avtobus-1995133347.html
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 23.01.2025
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:37:00+03:00
2025-01-23T15:21:00+03:00
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.00 на автодороге Волгоград - Котельниково - Сальск возле села Шелестово."В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие", - сообщили в полиции.
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волгоградская область
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД.
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области перевернулся школьный автобус

В Волгоградской области перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.00 на автодороге Волгоград - Котельниково - Сальск возле села Шелестово.
"В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие", - сообщили в полиции.
Место происшествия, где два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек
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ПроисшествияВолгоградская область
 
 
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