https://ria.ru/20250122/zelenskij-1995012047.html

В Раде назвали настоящую численность ВСУ

В Раде назвали настоящую численность ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025

В Раде назвали настоящую численность ВСУ

Владимир Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней, считает... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:11:00+03:00

2025-01-22T17:11:00+03:00

2025-01-22T17:11:00+03:00

россия

украина

киев

владимир зеленский

александр дубинский

дональд трамп

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней, считает находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский врет о количестве солдат на фронте. Напомню, в недавних выступлениях диктатор назвал цифру в 880 тысяч человек. Причины этого вранья – просты как мир. Это деньги. Завышая реальную численность армии, Зеленский обосновывает новые миллиарды, которые требует у "союзников"… Мертвые души в армии - это способ начислить себе парочку лишних миллиардов", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По подсчетам депутата, реальная численность украинской армии составляет 280 тысяч человек. "Математика войны говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим - это минимум для удержания позиций. Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней", - считает Дубинский. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20250122/sg-1994925637.html

https://ria.ru/20250111/konflikt-1993261551.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире