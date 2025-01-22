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В Раде назвали настоящую численность ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
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17:11 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/zelenskij-1995012047.html
В Раде назвали настоящую численность ВСУ
В Раде назвали настоящую численность ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
В Раде назвали настоящую численность ВСУ
Владимир Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней, считает... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:11:00+03:00
2025-01-22T17:11:00+03:00
россия
украина
киев
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней, считает находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский врет о количестве солдат на фронте. Напомню, в недавних выступлениях диктатор назвал цифру в 880 тысяч человек. Причины этого вранья – просты как мир. Это деньги. Завышая реальную численность армии, Зеленский обосновывает новые миллиарды, которые требует у "союзников"… Мертвые души в армии - это способ начислить себе парочку лишних миллиардов", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По подсчетам депутата, реальная численность украинской армии составляет 280 тысяч человек. "Математика войны говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим - это минимум для удержания позиций. Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней", - считает Дубинский. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20250122/sg-1994925637.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде назвали настоящую численность ВСУ

Депутат Рады Дубинский: если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней, считает находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Зеленский врет о количестве солдат на фронте. Напомню, в недавних выступлениях диктатор назвал цифру в 880 тысяч человек. Причины этого вранья – просты как мир. Это деньги. Завышая реальную численность армии, Зеленский обосновывает новые миллиарды, которые требует у "союзников"… Мертвые души в армии - это способ начислить себе парочку лишних миллиардов", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Пытается удержаться". СМИ раскрыли дерзкий план Зеленского против России
Вчера, 09:38
По подсчетам депутата, реальная численность украинской армии составляет 280 тысяч человек. "Математика войны говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим - это минимум для удержания позиций. Этот "минимум" на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней", - считает Дубинский.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Стол, за которым проходили российско-украинские переговоры. Дворец Долмабахче, Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Верховной раде назвали последнее препятствие перед окончанием конфликта
11 января, 15:02
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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