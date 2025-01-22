https://ria.ru/20250122/zelenskij-1994994408.html

Зеленский обвинил четыре страны в нежелании видеть Украину в НАТО

Зеленский обвинил четыре страны в нежелании видеть Украину в НАТО - РИА Новости, 22.01.2025

Зеленский обвинил четыре страны в нежелании видеть Украину в НАТО

Владимир Зеленский на встрече с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливым и нечестным позицию США, Германии, Словакии и Венгрии... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:56:00+03:00

2025-01-22T15:56:00+03:00

2025-01-22T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливым и нечестным позицию США, Германии, Словакии и Венгрии за нежелание видеть Украину в НАТО. "От некоторых государств, я думаю, это изначально была не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО. Это были просто ложные слова: "Да, Украина будет в НАТО". Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров… Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО - Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube его офиса. Зеленский также упрекнул упомянутые страны в том, что они ведут переговоры об Украине без ее присутствия и назвал их позицию "нечестной и несправедливой". "Вопрос НАТО зависит от США и позиции президента. Если президент Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, и все будут "за". Если он не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО", - добавил Зеленский. Он ранее признал, что США, Германия, Словакия и Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994900712.html

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html

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